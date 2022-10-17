Атака "шахедов" на Киев: появились обновленные данные по жертвам и раненым
В понедельник, 17 октября, под завалами дома в Киеве обнаружили тело еще одного погибшего после атаки дронами-камикадзе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Киев. По состоянию на данный момент спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли", - рассказал он.
По словам Тимошенко, ликвидация последствий обстрела в столице продолжается.
Обновлено 12.44. Количество погибших в результате атаки Киева выросло до 3 человек.
"Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. ¦Спасены 19 человек. Работы продолжаются", - констатировал Тимошенко.
Как сообщалось ранее, в результате сегодняшнего удара дронов-камикадзе по многоэтажке в Киеве погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов дома.
Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.