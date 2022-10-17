ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака "шахедов" на Киев: появились обновленные данные по жертвам и раненым

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 октября 2022 12:40
Атака "шахедов" на Киев: появились обновленные данные по жертвам и раненым Фото: появились обновленные данные по жертвам и раненым из-за атаки Киева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 17 октября, под завалами дома в Киеве обнаружили тело еще одного погибшего после атаки дронами-камикадзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Киев. По состоянию на данный момент спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли", - рассказал он.

По словам Тимошенко, ликвидация последствий обстрела в столице продолжается.

Обновлено 12.44. Количество погибших в результате атаки Киева выросло до 3 человек.

"Киев. По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. ¦Спасены 19 человек. Работы продолжаются", - констатировал Тимошенко.

Как сообщалось ранее, в результате сегодняшнего удара дронов-камикадзе по многоэтажке в Киеве погиб человек. Тело первой жертвы достали из-под завалов дома.

Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Бунт против Путина. Когда в России свергнут диктатора и что это изменит для Украины