Що потрібно збірній України, аби вийти у плей-оф Чемпіонату світу 2022: всі варіанти

Україна і Боснія зіграють між собою 16 листопада у рамках заключного туру групового етапу відбору на Чемпіонат світу 2022. Цей поєдинок уже охрестили "матчем за життя". Але не все так просто...

Який результат влаштує збірну України, які шанси у нашої команди на вихід з другого місця групи і кого ми маємо підтримувати ще у вечір вівторка - читайте у нашому матеріалі далі.

Який результат влаштує Україну?

Для того, аби зайняти друге місце у групі і продовжити боротьбу за вихід на Мундіаль, підопічним Олександра Петракова потрібна виключно перемога над боснійцями.

Зараз наша національна дружина йде на третьому місці, поступаючись фінам двома очками.

Українці рішуче налаштовані на матч проти Боснії (фото: uaf.ua / Павло Кубанов)

Звісно, про вихід з першого місця мова навіть не йде - Франція за тур до завершення відбору лідирує з 15-ма пунктами і є недосяжною для будь-кого із суперників.

Тому - ще раз: 16 листопада в Зениці на стадіоні "Біліно Поле" Андрію Ярмоленку і Ко потрібна лише перемога.

Нічия не влаштує!

Перемоги України може бути замало...

Але є ще один нюанс.

Навіть якщо Україна переможе Боснію, то є шанс "пролетіти" повз плей-оф.

Такий варіант можливий, якщо збірна Фінляндії вдома обіграє французів.

Українцям потрібна перемога збірної Франції (фото: uaf.ua)

На руку "біло-синім" грає те, що французи, гарантувавши собі прямий вихід на ЧС, можуть привезти до Суомі резервний склад, давши відпочити зіркам.

Звісно, збірна Франції без Каріма Бензема, Кіліана Мбаппе і Антуана Грізманна - це все одно - збірна Франції. Але амбітні фіни, гнані своїми фанами вперед, можуть і скористатися таким "послабленням" суперника.

Хоча, Дідьє Дешам може випустити бойовий склад. Адже ті самі Бензема й Грізманн прагнуть поборотися за звання кращого бомбардира збірної за всю історію. А для цього їм потрібно забивати якнайчастіше.

Тому вболівальникам української збірної паралельно потрібно "топити" й за збірну Франції (хоча би за нічию 0:0). І чим більше французи заб'ють фінам - тим ліпше.

Турнірне становище перед останнім туром в групі D

Де і коли дивитися матч Боснія - Україна

Стартовий свисток матчу десятого туру групи D пролунає у вівторок о 21:45.

Пряма онлайн відеотрансляція відбудеться одразу на двох телеканалах - "Футбол 1" та "Україна".

В інтернеті офіційний сигнал трансляції можна знайти на платформі Oll.tv.

Матч обслуговуватиме іспанська суддівська бригада на чолі з топовим Антоніо Мігелем Матео Лаосом, який у 2017 році судив програшну для нас гру зі збірною Хорватії у рамках кваліфікації на ЧС 2018.

Українці рішуче налаштовані на матч проти Боснії (фото: uaf.ua)

Прогноз букмекерів на матч

Букмекери вірять у перемогу збірної України.

Зокрема, шанс нашої команди на тріумф у матчі проти боснійців оцінюють в коефіцієнт 1.77.

Тоді як на перемогу Боснії ставлять з коефіцієнтом 4.90.

Якщо ви поставите на нічию 100 грн, то отримаєте у разі такого результату 375 грн.

Найімовірніший рахунок, за даними букмекерських сайтів, - 0:1 на користь підопічних Петракова.

Скриншот (parimatch.com)

"Ми дуже натхненні й готові до матчу. Усі розуміють, що це вирішальна гра. Нам потрібна тільки перемога. Ми дуже вмотивовані та прагнемо перемогти дуже впевнено", - коментує гравець збірної України Олександр Караваєв.

Сподіваємося, зірки зійдуться так, що наша команда пройде до плей-оф і далі боротиметься за вихід на Мундіаль у Катарі.

Україна грає з Боснією 16 листопада (фото: uaf.ua)

Додамо, що на Чемпіонаті світу Європу вже точно представлятимуть Франція, Бельгія, Данія, Німеччина, Хорватія, Іспанія та Сербія.