Лікарі з'ясували, які продукти потрібно їсти тільки холодними: ми звикли їх розігрівати
Лікарі з'ясували, які звичні для кожного українця продукти бажано вживати холодними. Так і користь від них збільшиться, і шкоди для фігури стане менше. Адже в цей список потрапила не сама доброзичлива для нашої талії їжа.
Про це розповів дієтолог Антьє Гал, пише Focus.
На думку експерта, це крохмалевмісні продукти, а саме рис, макарони і картопля.
Дієтолог каже, що коли крохмаль холодний, він засвоюється нашим організмом подібно клітковині. В такому випадку цей сумнівний для фігури продукт може бути корисний, як для мікрофлори кишечника, так і для регулювання рівня цукру в крові.
"Коли продукти стають холодними, крохмаль в них виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути", - говорить лікар.
А ось повторний розігрів продуктів ці корисні якості значно зменшує.
Також деякі лікарі склали список продуктів, які не можна гріти в мікрохвильовці. До них належать:
- М'ясо
- Шпинат, листя салату і зелень
- Фрукти і ягоди
- Гриби
- Грудне молоко
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