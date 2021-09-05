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Лікарі з'ясували, які продукти потрібно їсти тільки холодними: ми звикли їх розігрівати

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Неділя 05 вересня 2021 09:14
Лікарі з'ясували, які продукти потрібно їсти тільки холодними: ми звикли їх розігрівати Фото: які продукти не можна розігрівати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі з'ясували, які звичні для кожного українця продукти бажано вживати холодними. Так і користь від них збільшиться, і шкоди для фігури стане менше. Адже в цей список потрапила не сама доброзичлива для нашої талії їжа.

Про це розповів дієтолог Антьє Гал, пише Focus.

На думку експерта, це крохмалевмісні продукти, а саме рис, макарони і картопля.

Дієтолог каже, що коли крохмаль холодний, він засвоюється нашим організмом подібно клітковині. В такому випадку цей сумнівний для фігури продукт може бути корисний, як для мікрофлори кишечника, так і для регулювання рівня цукру в крові.

"Коли продукти стають холодними, крохмаль в них виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути", - говорить лікар.

А ось повторний розігрів продуктів ці корисні якості значно зменшує.

Також деякі лікарі склали список продуктів, які не можна гріти в мікрохвильовці. До них належать:

  • М'ясо
  • Шпинат, листя салату і зелень
  • Фрукти і ягоди
  • Гриби
  • Грудне молоко

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