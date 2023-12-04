Украинские полярники показали огромный ров, выкопанный в снегу: захватывающие фото

Полярники станции "Вернадский" уже традиционно ежегодно откапывают проход ко второму причалу "джети", который за зиму изрядно засыпает снегом. Уже традиционно вся экспедиция берется за лопаты и начинает прокладывать тоннель в несколько метров.

Почему полярникам не повезло

Полярникам чуть больше повезло, чем предыдущей экспедиции, ведь в этом году в районе "Вернадского" не было рекордных снегопадов: наибольшая высота снежного покрова достигла чуть более 2 метров (а в прошлом году - 3,5 м).

Однако поработать все равно пришлось изрядно, ведь в некоторых местах высота сугробов была почти 5 метров. Длина тоннеля получилась около 40 м, а ширина - до 2 метров.

На такую работу команда потратила более недели, и это при том, что каждый день также расчищал снег на закрепленном за ним участке возле станции.

В частности, к большому копанию не был привлечен только повар, ведь у него была другая важная миссия - вкусно и питательно кормить коллег после снежной "гимнастики".

Какие причалы есть на станции

Возле "Вернадского" есть два причала. Первый называют "слип". Возле него хранятся лодки и установлен мощный кран, которым лодки поднимают на берег. Эту стоянку используют большинство времени, пока не позволяет ледовая ситуация, и проход к ней поддерживается всегда.

Пора второго причала "джети" приходит в летний сезон, когда на станции значительно увеличивается количество морских выездов. Он удобен тем, что защищен от волн, возле него можно припарковать лодки разных типов и оставить на время, а не вынимать каждый раз из воды.

Поскольку уже через несколько недель "Вернадского" ожидают приход "Ноосферы", то очень важно было подготовить этот причал к работе, чтобы оперативно проводить разгрузку судна. С чем команда станции успешно справилась

Украинские полярники показали огромный ров в снегу (фото: facebook.com/AntarcticCenter)