Украинские полярники показали "белые ночи" в Антарктиде: невероятные фото

На станции "Академик Вернадский" полярники показали "белые ночи" в Антарктиде. Специалисты говорят, что световой день там составляет 19 часов 32 мин, и его продолжительность растет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

Когда будет самый длинный день на станции

Полярники говорят, что солнце на станции сегодня взошло в 03:18, а войдет в 22:50. Длиннейший день на "Вернадском" будет 21 декабря. В Южном полушарии это день летнего солнцестояния. Он продлится 22 часа 24 минуты и 42 секунды. А вместо ночи в течение 1,5 часа будут просто сумерки.

"Поскольку наша станция расположена севернее Полярного круга, явление полярного дня - периода, когда солнце не заходит за горизонт больше суток, здесь не наблюдается. Для сравнения: на Южном полюсе продолжительность полярного дня составляет 184 дня", - говорится в сообщении.

Потому полярникам ночью приходится зашторивать окна, а Новый год встречать засвета. Но после антарктической зимы солнце и яркие дневные пейзажи точно улучшают настроение.

Также длинный световой день прибавляет работы метеорологам, в частности, когда безоблачное небо. Тогда специальным прибором - аэрозольным солнечным фотометром Microtops ученые ежечасно измеряют концентрацию аэрозолей в атмосфере.

Благодаря этому исследователи выясняют, как изменяется количество взвешенных частиц в атмосфере в день, неделю и месяц. Это важно, ведь такие вроде бы маленькие аэрозоли играют огромную роль в формировании погоды и климата.

На основе таких измерений создаются климатические модели не только для полярных регионов, но и для всей Земли.

Что такое "горячая пора" летом

В хорошую погоду летом также наступает "горячая пора" для озонометриста. Когда небо чистое, то измерений озона нужно производить очень много. Что даже ученые почти не выходят из озонового офиса, расположенного на чердаке.

Озометрист производит особые измерения Умкера, позволяющие построить вертикальный профиль распределения озона в атмосфере.

"Поэтому солнечная погода и продолжительные дни приносят полярникам не только радость, но и большое количество работы. Но ученые признаются, что она тоже всегда к радости", - добавляют полярники.

Украинские полярники показали "белые ночи" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)