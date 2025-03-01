Исландский секрет долголетия. Мир покоряет новый молочный продукт, изменяющий представление о здоровом питании

Чем так полезен скир?

Диетолог Анна Янишевская-Янович объяснила, что скир содержит примерно 10-12 г белка на 100 г продукта, что значительно больше, чем в обычных йогуртах.

Кроме того, он имеет низкий гликемический индекс, что означает, что его употребление не приводит к резким колебаниям уровня сахара в крови. Это делает скир особенно полезным для людей с инсулинорезистентностью или диабетом.

Скир также способствует здоровью кишечной микрофлоры благодаря содержанию пробиотиков, поддерживающих нормальное пищеварение и укрепляющих иммунную систему. Высокое содержание белка помогает в восстановлении и наращивании мышечной ткани.

Его стоит включить его в свой рацион из-за его пользы для кишечного микробиома и поддержку в наращивании мышечной массы и уменьшении жировой ткани.

Этот продукт имеет густую кремообразную консистенцию. Как и греческий йогурт, скир содержит больше белка, чем несцеженный йогурт.

Скир очень питательный и содержит много белка (Скриншот)

Особенно рекомендуется людям, которые заботятся о своей фигуре, спортсменам, людям, которые придерживаются высокобелковой диеты, людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом (из-за низкого гликемического индекса).

Это также может быть хорошим выбором для тех, кто ищет альтернативу классическому йогурту. Скир является отличным источником белка.

Одна чашка этого исландского деликатеса содержит 20 г белка, тогда как та же порция простого йогурта содержит только 12,9 г. Продукт также полон витаминов и минералов, таких как кальций, который необходим для здоровья костей и сердца.

Скир обычно едят ложкой. Исландцы потребляют его в холодном виде, а иногда разбавляют водой или молоком и добавляют сахар.

Также он может быть использован для приготовления традиционного исландского блюда hræringur ("перемешанный"), которое состоит из примерно равных количеств скира и каши.

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