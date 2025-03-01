Ісландський секрет довголіття. Світ підкорює новий молочний продукт, який змінює уявлення про здорове харчування

Скір - традиційний ісландський молочний продукт, який набуває популярності в усьому світі завдяки своїм корисним властивостям. Хоча за текстурою та смаком він нагадує йогурт, технічно скір є сиром.
Чим він так корисний для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Дієтолог Анна Янішевська-Яновіч пояснила, що скір містить приблизно 10-12 г білка на 100 г продукту, що значно більше, ніж у звичайних йогуртах.
Крім того, він має низький глікемічний індекс, що означає, що його вживання не призводить до різких коливань рівня цукру в крові. Це робить скір особливо корисним для людей з інсулінорезистентністю або діабетом.
Скір також сприяє здоров'ю кишкової мікрофлори завдяки вмісту пробіотиків, що підтримують нормальне травлення та зміцнюють імунну систему. Високий вміст білка допомагає у відновленні та нарощуванні м'язової тканини.
Його варто включити його у свій раціон через його користь для кишкового мікробіому та підтримку у нарощуванні м’язової маси та зменшенні жирової тканини.
Цей продукт має густу кремоподібну консистенцію. Як і грецький йогурт, скір містить більше білка, ніж незціджений йогурт.
Особливо рекомендується людям, які піклуються про свою фігуру, спортсменам, людям, які дотримуються високобілкової дієти, людям з інсулінорезистентністю та цукровим діабетом (через низький глікемічний індекс).
Це також може бути хорошим вибором для тих, хто шукає альтернативу класичному йогурту. Скір є чудовим джерелом білка.
Одна чашка цього ісландського делікатесу містить 20 г білка, тоді як та сама порція простого йогурту містить лише 12,9 г. Продукт також сповнений вітамінів і мінералів, таких як кальцій, який необхідний для здоров’я кісток і серця.
Скір зазвичай їдять ложкою. Ісландці споживають його у холодному вигляді, а іноді розбавляють водою або молоком і додають цукор.
Також він може бути використаний для приготування традиційної ісландської страви hræringur ("перемішаний"), яка складається з приблизно рівних кількостей скиру та каші.
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