Этот молочный продукт предотвращает рак. Есть в каждом магазине

Молочные продукты - полезны для нашего организма, если употреблять их с умом. Недавнее исследование показало, что определенный кисломолочный продукт не только приносит пользу, но и предотвращает определенный вид рака.

О каком именно продукте идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Какой молочный продукт очень полезен?

Новое исследование, опубликованное в журнале Gut Microbes, добавляет еще один аргумент в пользу употребления йогурта. Оказывается, регулярное потребление этого кисломолочного продукта может помочь снизить риск развития рака правосторонних отделов толстой кишки.

Что показало исследование

Исследователи из Mass General Brigham проанализировали данные более 100 тысяч женщин-медицинских сестер и 51 000 мужчин-медицинских работников, которые наблюдались в течение трех десятилетий. Участники исследования предоставляли подробную информацию о своем образе жизни, питании и состоянии здоровья, включая потребление йогурта и других молочных продуктов.

Результаты показали, что люди, которые употребляли две или более порций йогурта в неделю, имели более низкие показатели рака правой части толстой кишки. Этот тип рака является особенно опасным, поскольку часто имеет худший прогноз лечения по сравнению с раком левой части толстой кишки.

Как йогурт защищает?

Ученые считают, что положительное влияние йогурта связано с изменениями в микробиоме кишечника. Регулярное потребление йогурта способствует увеличению количества полезных бактерий, которые обладают защитными свойствами.

Это не первое исследование, подтверждающее пользу йогурта для здоровья желудочно-кишечного тракта. Предыдущие исследования также связывали потребление йогурта со снижением риска остеопороза и диабета.

Научная работа имела некоторые ограничения, поскольку участники самостоятельно предоставляли информацию о своем питании.

Не было выяснено, какие именно йогурты - обычные или ароматизированные - являются наиболее полезными. Однако, диетологи рекомендуют выбирать обычный йогурт без добавления сахара и с низким содержанием жира.

Важно отметить, что употребление йогурта не приводит к общему снижению риска колоректального рака, а только касается правой части толстой кишки.

Почему йогурт полезен?

Результаты исследования являются еще одним подтверждением важности здорового питания для профилактики рака. Регулярное потребление йогурта может быть одним из факторов, который способствует здоровью кишечника и снижает риск развития рака правой части толстой кишки.

Однако, не стоит забывать о других важных аспектах здорового образа жизни, таких как сбалансированное питание, регулярная физическая активность и своевременные медицинские обследования.

Отметим, что рак правой части толстой кишки часто имеет худший прогноз из-за особенностей его развития и поздней диагностики.

Какие йогурты выбирать?

Известный тренер из Львова Виктор Мандзяк советует выбирать в магазине несладкие йогурты с небольшим процентом жира. Такие продукты некалорийные, но хорошо насыщают.

По его словам, чем меньше калорий в напитке или продукте на определенный объем, тем лучше насыщение и меньше лишних калорий.

Выбирая обезжиренное молоко или йогурт, вы не только поддержите здоровый вес, но и поможете своей талии оставаться стройной.