Шел за хлебом. Медики в Днепре спасают тяжелораненого во время атаки 25-летнего мужчину

Что известно о пострадавшем

"Случайный прохожий… Разбитая голова, черепно-мозговая гематома, вырванные куски тела, огромный предмет в животе, который разорвал кишечник, перелом голени и множество других ранений", - написал врач.

25-летний Александр шел в магазин за хлебом и сигаретами, возле ТЦ "Апполо" собственными глазами увидел страшный взрыв.

"Через минуту "скорая" была возле него, еще успел сказать: ужас, я это видел. Упал в обморок", - добавил врач.

Сейчас пострадавшего оперируют три бригады больницы Мечникова - нейрохирурги, хирурги и травматологи, в душе молясь, чтобы он выжил.

"Ужасная война убивает простых рядовых украинцев", - написал Рыженко.

Три бригады медиков спасают пострадавшего (фото: Facebook/Сергей Рыженко)

Последствия атаки по Днепру

29 декабря Россия нанесла массированные атаки по всей Украине. Попадание зафиксировали в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Сумской и Днепропетровской областях. В результате вражеских ударов по Днепру и области есть жертвы и много раненых.

После обстрела в городе вспыхнули пожары. В частности, горел торговый центр, там зафиксирован "прилет". Также сообщают о повреждении роддома, частного дома и шестиэтажного здания. Другие последствия атаки - устанавливаются.