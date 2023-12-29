Днепр и область атаковали ракетами: четыре жертвы, более десятка раненых (фото)
Российская армия сегодня, 29 декабря, ударила ракетами по Днепру и Днепропетровской области. В результате атаки есть жертвы и много раненых.
Что известно о последствиях обстрела Днепра и области - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, премьер-министра Дениса Шмыгаля, мэра Новомосковска Сергея Резника.
Днепр
Известно, что оккупанты массированно атаковали Днепр. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. В частности, горел торговый центр, там зафиксирован "прилет".
Также сообщалось, что был поврежден роддом, частный дом и шестиэтажное здание. Другие последствия атаки - устанавливаются.
Фото: в Днепре "прилет" в ТЦ (t.me/dnipropetrovskaODA)
Область
Российские террористы нанесли ракетные удары по городу Новомосковск, неподалеку от Днепра. По словам мэра, есть повреждения жилой инфраструктуры и есть пострадавшие.
Пострадали
По данным Днепропетровской ОВА, в результате ракетной атаки четыре человека погибли, в частности, в Днепре. Также известно о полутора десятках раненых.
Массированная атака
Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области. Есть жертвы и многие пострадавшие.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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