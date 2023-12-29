ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Днепр и область атаковали ракетами: четыре жертвы, более десятка раненых (фото)

Днепр, Пятница 29 декабря 2023 09:59
UA EN RU
Днепр и область атаковали ракетами: четыре жертвы, более десятка раненых (фото) Фото: в Днепре и области "прилеты" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 29 декабря, ударила ракетами по Днепру и Днепропетровской области. В результате атаки есть жертвы и много раненых.

Что известно о последствиях обстрела Днепра и области - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, премьер-министра Дениса Шмыгаля, мэра Новомосковска Сергея Резника.

Днепр

Известно, что оккупанты массированно атаковали Днепр. В результате обстрела в городе вспыхнули пожары. В частности, горел торговый центр, там зафиксирован "прилет".

Также сообщалось, что был поврежден роддом, частный дом и шестиэтажное здание. Другие последствия атаки - устанавливаются.

Фото: в Днепре "прилет" в ТЦ (t.me/dnipropetrovskaODA)

Область

Российские террористы нанесли ракетные удары по городу Новомосковск, неподалеку от Днепра. По словам мэра, есть повреждения жилой инфраструктуры и есть пострадавшие.

Пострадали

По данным Днепропетровской ОВА, в результате ракетной атаки четыре человека погибли, в частности, в Днепре. Также известно о полутора десятках раненых.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Прилеты зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области. Есть жертвы и многие пострадавшие.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ракетна атака Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году