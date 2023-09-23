Ирма Витовская объяснила, почему украинские фильмы до сих пор не получили Оскара

Почему Украина пока не получила Оскара

"Украинская индустрия только становится на ноги. Здесь сверхтяжелая конкуренция. Оскар - это чисто американская премия внутри. У них есть только номинация "Лучший иностранный фильм". Это единственная платформа, за которую мы можем соперничать", - рассказала актриса.

При этом она отмечает, что у нас есть свои кинопремии, аналогичные Оскару и Золотому Глобусу.

"Почему мы такие неполноценные? Это американская премия, у нас есть "Золота дзиґа" и "Кіноколо". У нас, правда, нет еще категории "Лучший иностранный фильм". Возможно, она будет после победы. Но это та же история. Оскара мы все смотрим, потому что американский рынок действительно самый мощный, они доминируют в кинематографе. Но там разные фильмы - есть плохие, есть средние", - заявила Витовская.

При этом актриса отметила, что она надеется, что через "20 днів у Маріуполі" нам дадут Оскара.

Какие наши фильмы должен посмотреть каждый украинец

Также Ирма Витовская поделилась списком лучших отечественных фильмов, которые должен посмотреть каждый украинец.

"Я не могу назвать все, потому что их много. Но перечислю ленты, которые я советую своим студентам для обязательного просмотра - это "Додому", "Мої думки тихі", "Брама", "Стоп Земля", "Погані дороги", "Носоріг", "Кіборги". Их гораздо больше, я боюсь кого-то забыть", - заявила Витовская.

Также актриса назвала ленты "Атлантида", "Плем'я", "Люксембург, Люксембург".

"Королі Репу" неплохое кино, вышедшее недавно. Его очень хорошо молодежи посмотреть, чтобы понять, как можно иметь соблазн отойти от дороги. Ну и, конечно, стоит посмотреть документальные фильмы", - добавила актриса.