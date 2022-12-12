Он передаст эти воспоминания своим детям: Ирма Витовская о дне рождения сына и разрушенном доме под Киевом

Ирма Витовская откровенно рассказала, что произошло с ее загородным домом в Киевской области и как ее семья пережила первые месяцы войны. Ее сын отмечал 11 день рождения далеко от дома и сказал ей то, что артистку очень поразило.

Весь дом в осколках и стекле

Киевская квартира актрисы Ирмы Витовской не пострадала, а вот дом в области - попал в оккупацию. Российские военные его сильно повредили. Сейчас артистка заканчивает там ремонт.

"Вызвали даже саперов, чтобы осмотреть участок. Мы не знали, что там прилетало. Мы вот сейчас только закончили работы по ремонту. Потому что осколки и оконные стекла, что остались. Надо было латать, латать крышу", - рассказала Ирма.

В самом начале полномасштабного вторжения она вместе с мужем и сыном уехала к родным в Ивано-Франковск. Сначала хотели там оставить сына и вернуться, а потом муж уехал в Киев, а она поехала во Львов - помогать.

Фото: Ирма Витовская (instagram com vitovskavantsa)

Из дома ценные вещи они не брали, так как рассчитывали быстро вернуться. А когда дом остался в оккупации, то больше всего волновались совсем из-за других ценностей.

"Малого золотые медали, фотографии, альбом из школы, расстрелянный "Кобзарь", который нам друзья из Попасной подарили еще в 2014 году. Это мы должны сохранить для следующих поколений. Мы приобрели оригиналы наград, орденов УПА. Это тоже раритетные вещи", - добавила звезда кино.

Она даже попросила друзей, чтобы эти вещи как-то отправили в Ивано-Франковск.

Передам это своим детям

Сын Ирмы Витовской отпраздновал свой 11 день рождения у родных в Ивано-Франковске 28 марта. Актриса больше всего расстроена из-за того, что оккупанты украли у ее Ореста детство.

После дня рождения он оставил праздничные свечи, чтобы потом показывать своим будущим детям и рассказывать о том, как отмечал во время войны.

"Мы порезали свечи, потому что не было подарочных. У нас были какие-то огрызки и сделали свечи на маленький тортик. Эти свечи - я их упаковала в салфетку. Он сказал, что когда вырастет, то передаст своим детям на память, что он встречал свои 11 лет, когда была война. Это было для меня знаковым", - рассказала Ирма Витовская.