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Ірма Вітовська пояснила, чому українські фільми досі ще не отримали Оскара

Ірма Вітовська розповіла про премію Оскар (фото: Facebook.com/Ірма Вітовська-Ванца)
Автор: Василина Копитко

Цього тижня Українська кіноакадемія вибрала документальний фільм "20 днів у Маріуполі" як претендента на здобуття премії "Оскар" у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Styler РБК-Україна розпитав актрису театру та кіно Ірму Вітовську, чому Україна досі не отримала Оскара за свої стрічки.

Чому Україна поки не отримала Оскара

"Українська індустрія тільки стає на ноги. Тут надважка конкуренція. Оскар - це суто американська премія всередині. У них є тільки номінація "Кращий іноземний фільм". Це єдина платформа, за яку ми можемо змагатися", - розповіла актриса

При цьому вона наголошує, що у нас є свої кінопремії, які аналогічні Оскару та Золотому Глобусу.

"Чому ми такі меншовартісні? Це американська премія, у нас є "Золота дзиґа" і "Кіноколо". У нас, правда, немає ще категорії "Кращий іноземний фільм". Можливо, вона буде після перемоги. Але це та сама історія. Оскара ми всі дивимося, тому що американський ринок справді найпотужніший, вони домінують у кінематографі. Але там різні фільми - є погані, є середні", - заявила Вітовська.

При цьому актриса зазначила, що вона сподівається, що за "20 днів в Маріуполі" нам дадуть Оскара.

Які наші фільми має подивитись кожен українець

Також Ірма Вітовська поділилась списком найкращих вітчизняних фільмів, які має подивитись кожен українець.

"Я не можу назвати всі, тому що їх багато. Але перелічу стрічки, які я надаю своїм студентам для обов'язкового перегляду - це "Додому", "Мої думки тихі", "Брама", "Стоп Земля", "Погані дороги", "Носоріг", "Кіборги". Їх набагато більше, я боюсь когось забути", - заявила Вітовська.

Також актриса назвала стрічки "Атлантида", "Плем'я", "Люксембург, Люксембург".

"Королі Репа" непогане кіно, яке вийшло нещодавно. Його дуже добре молоді подивитися, щоб зрозуміти, як можна мати спокусу відійти від дороги. Ну, і, звичайно, варто подивитись документальні фільми", - додала актриса.

Читайте також про те, що раніше Ірма Вітовська розповідала про зруйнований росіянами будинок.

Раніше ми писали про те, що голлівудський актор Шон Пен заявив, що готовий переплавити свій Оскар на кулі, щоб "летіли в росіян".

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Оскаракторка