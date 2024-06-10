Ирина Горовая высказалась о сотрудничестве с Klavdia Petrivna

Продюсер лейбла POMITNI Ирина Горовая рассказала об условиях сотрудничества с Klavdia Petrivna, и ответила, влияет ли на контракт тот факт, что артистке по слухам еще не исполнилось 18-ти лет.

Какие условия сотрудничества Горовой с Klavdia Petrivna

По словам Ирины, инкогнито-исполнительница не является подопечной ее лебла. Артисткой занимается компания Nebo Music.

POMITNI же являются партнерами по вопросам дистрибуции.

"Они (Nebo Music, - Прим.ред) создают материал. Они имеют взаимоотношения со своими артистами OSTI и Klavdia Petrivna, а мы дистрибутируем уже артистов лейбла Nebo. И это не один лейбл, с которым мы сотрудничаем. Есть лейблы, с которыми мы сотрудничаем, но не распространяем это", - поделилась знаменитость.

По слухам, Klavdia Petrivna является несовершеннолетней и именно поэтому не показывают ее лицо. Продюсер ответила, влияет ли возраст артистки на контракт.

Клавдия Петривна (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

"Ни на что не влияет. В том и интерес к Клавдии, что постоянно кто-то там что-то придумывает, кто под этой маской, а кто это такая. Где-то я слышала, что у нее некрасивое лицо. Там кучу кучу всего, но это есть заинтересованность, и это не связано с каким-то там ограничениями контракта, или возрастом, или еще чем-то", - сказала Ирина.

А по поводу того, почему Klavdia Petrivna не открывает лицо и когда это сделает, лучше спросить у ее продюсеров, говорит знаменитость.

"Мы в этой стратегии не участвуем. Мы помогаем и подсказываем, каким образом правильно делать контент-план для загрузки в стриминговые платформы", - отметила Горовая.