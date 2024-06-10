Ірина Горова висловилася про співпрацю з Klavdia Petrivna

Продюсерка лейблу POMITNI Ірина Горова розповіла про умови співпраці з Klavdia Petrivna, і відповіла, чи впливає на контракт той факт, що артистці за чутками ще не виповнилося 18-ти років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю екс-дружини Потапа Аліні Доротюк .

Які умови співпраці Горової з Klavdia Petrivna

Зі слів Ірини, інкогніто-виконавиця не є підопічною її леблу. Артисткою займається компанія Nebo Music.

POMITNI ж є партнерами з питань дистрибуції.

"Вони (Nebo Music, - Прим.ред) створюють матеріал. Вони мають взаємовідносини зі своїми артистами OSTI і Klavdia Petrivna, а ми дистрибутуємо вже артистів лейблу Nebo. І це не один лейбл, з яким ми співпрацюємо. Є лейбли, з якими ми співпрацюємо, але не розповсюджуємо це", - поділилася знаменитість.

За чутками, Klavdia Petrivna є неповнолітньою і саме через це не показують її обличчя. Продюсерка відповіла, чи впливає вік артистки на контракт.

Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

"Ні на що не впливає. У тому і цікавість до Клавдії, що постійно хтось там щось придумує, хто під цією маскою, а хто це така. Десь я чула, що у неї некрасиве обличчя. Там купу купу всього, але це є зацікавленість, і це не пов'язано з якимось там обмеженнями контракту, чи віком, чи ще чимось", - сказала Ірина.

А з приводу того, чому Klavdia Petrivna не відкриває обличчя і коли це зробить, краще запитати в її продюсерів, каже знаменитість.

"Ми в цій стратегії не беремо участь. Ми допомагаємо і підказуємо, яким чином правильно робити контент-план для завантаження в стрімінгові платформи", - зазначила Горова.