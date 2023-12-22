Ирина Билык представила украинскую версию хита "Снег": как теперь звучит песня (видео)

Украинская певица Ирина Билык снова порадовала поклонников, переведя свой легендарный русскоязычный хит "Снег" на украинский.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал продюсерского центра Юрия Никитина Mamamusic.
Исполнительница создала эту композицию в 2003 году, и через два десятилетия решила перевести трек, внедрив в него новые смыслы.
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Лирика, которую Ирина перевела самостоятельно, приобрела еще большую глубину и чувственность.
"Я знала, что песня "Снег" должна продолжать жить. И небесное провидение прислало мне новые слова! У меня возникли настолько сильные эмоции, что я снова и снова слушаю обновленную версию легендарной и всеми любимой песни. Желаю и вам почувствовать все то, что сейчас чувствую я", - прокомментировала релиз Билык.
Артистка заставила своих поклонников пролить слезы с помощью украиноязычной версии "Снега".
Отметим, что композиция "Снега" войдет в будущий альбом лучших хитов Ирины Билык на украинском языке, над которым работают Никитин и его лейбл Mamamusic.
Выход альбома запланирован на первую половину 2024 года.
Напомним, с 1990-го по 1997 год Билык и Никитин года жили в гражданском браке.
Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)
После разрыва пара продолжала сотрудничать, но в 2014 году певица заявила, что прекращает работу с продюсером.
Напомним, ранее Ирина Билык перевела на украинский язык свой легендарный хит "Мы будем вместе".
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