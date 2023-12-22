Ирина Билык представила украинскую версию хита "Снег": как теперь звучит песня (видео)

"Снег" зазвучал на украинском

Исполнительница создала эту композицию в 2003 году, и через два десятилетия решила перевести трек, внедрив в него новые смыслы.

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Лирика, которую Ирина перевела самостоятельно, приобрела еще большую глубину и чувственность.

"Я знала, что песня "Снег" должна продолжать жить. И небесное провидение прислало мне новые слова! У меня возникли настолько сильные эмоции, что я снова и снова слушаю обновленную версию легендарной и всеми любимой песни. Желаю и вам почувствовать все то, что сейчас чувствую я", - прокомментировала релиз Билык.

Реакция фанатов

Артистка заставила своих поклонников пролить слезы с помощью украиноязычной версии "Снега".

Браво! Браво всім, хто зробив цей шедевр, чуттєво, ніжно. Браво Ірино

Це чудово. Дуже радий, що Ірина Білик повертається до своїх першоджерел - україномовної музики

Вражаюче. До сліз. Проникає у кожні закутки душі

Це найкрасивіший переклад з усіх, які коли-небудь існували

Неймовірно! Проплакала всю пісню...

Отметим, что композиция "Снега" войдет в будущий альбом лучших хитов Ирины Билык на украинском языке, над которым работают Никитин и его лейбл Mamamusic.

Выход альбома запланирован на первую половину 2024 года.

Напомним, с 1990-го по 1997 год Билык и Никитин года жили в гражданском браке.

Юрий Никитин (фото: instagram.com/yuriynikitin)

После разрыва пара продолжала сотрудничать, но в 2014 году певица заявила, что прекращает работу с продюсером.