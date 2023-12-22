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Ірина Білик представила українську версію хіта "Снег": як тепер звучить пісня (відео)

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Ірина Білик знову потішила прихильників, переклавши свій легендарний російськомовний хіт "Снег" українською.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал продюсерського центру Юрія Нікітіна Mamamusic.

"Снег" зазвучав українською

Виконавиця створила цю композицію у 2003 році, і через два десятиліття вона вирішила перекласти трек, впровадивши у нього нові сенси.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Лірика, яку Ірина переклала самостійно, набула ще більшої глибини та чуттєвості.

"Я знала, що пісня "Сніг" має продовжувати жити. І небесне провидіння надіслало мені нові слова! В мене виникли настільки сильні емоції, що я знову й знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я", - прокоментувала реліз Білик.

Реакція фанів

Артистка змусила своїх прихильників пролити сльози за допомогою україномовної версії "Снігу".

  • Браво! Браво всім, хто зробив цей шедевр, чуттєво, ніжно. Браво Ірино
  • Це чудово. Дуже радий, що Ірина Білик повертається до своїх першоджерел - україномовної музики
  • Вражаюче. До сліз. Проникає у кожні закутки душі
  • Це найкрасивіший переклад з усіх, які коли-небудь існували
  • Неймовірно! Проплакала всю пісню...

 

Зазначимо, що копозиція "Сніга" увійде до майбутнього альбому найкращих хітів Ірини Білик українською мовою, над яким працюють Нікітін і його лейбл Mamamusic.

Вихід альбому заплановано на першу половину 2024 року.

Нагадаємо, з 1990-го до 1997 рік Білик і Нікітін року жили у цивільному шлюбі.

Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Після розриву пара продовжувала співпрацювати, але у 2014 році співачка заявила, що припиняє роботу з продюсером.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик переклала на українську мову свій легендарний хіт "Мы будем вместе".

Також ми розповідали, яку музику слухає YAKTAK, від якого шаленіють молоді українці.

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