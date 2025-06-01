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Ирина Билык перевыпустила хит "Так просто" спустя 30 лет: как звучит обновленная версия

Воскресенье 01 июня 2025 16:32
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Ирина Билык перевыпустила хит "Так просто" спустя 30 лет: как звучит обновленная версия Ирина Билык
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Ирина Билык представила обновленную версию своего культового хита "Так просто". Композиция получила свежее звучание, которое поразило поклонников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал исполнительницы.

Только недавно знаменитость завершила масштабный всеукраинский тур, посвященный своему 55-летию, но на этом сюрпризы от певицы не закончились.

Сразу с началом лета Ирина представила обновленную версию своего легендарного хита "Так просто" - теперь в яркой танцевальной аранжировке, которая точно заставит двигаться даже тех, кто не очень любит танцы.

Песне уже 30 лет, но ее смыслы остаются актуальными, а новое звучание добавило ей современного драйва и эмоциональной силы.

"Мне очень приятно, что песни, которые я писала много лет назад, сегодня являются такими же модными, современными и актуальными. Спасибо всем моим поклонникам за любовь в течение этих 30 лет. А именно столько прошло с тех пор, как я выпустила песню "Так просто" и поехала в тур с одноименным названием. Я вас всех очень люблю", - поделилась Ирина.

Напомним, что еще в январе она перевыпустила свой культовый русскоязычный трек 2000-х "Нас нет", но уже в украинском переводе.

Новая версия раскрывает глубокую и почти интимную связь между двумя людьми, которые создают собственную, отделенную от всего мира маленькую вселенную.

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