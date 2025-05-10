Ирина Билык сравнила свою песню с мировым хитом: "Плагиат или нет?" (видео)

Певица Ирина Билык обратилась к фанам с интересным вопросом. Она заметила, что ее трек похож на популярную песню, которая сейчас "вирусится" сетью, а потому хочет понять, идет ли речь в этой ситуации о плагиате.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Билык.

Так, певица "запостила" видео, на котором показаны фрагменты двух клипов. Сначала играет Riley Green (Райли Грин) - песня "Worst Way". А потом можно услышать часть трека "Одинокая".

Проигрыши кажутся похожими. Поэтому Билык задала вопрос.

"Это плагиат или нет? Как считаете?" - написала она.

Трек "Worst Way" вышел в 2025 году. На YouTube клип на эту песню собрал уже более 10 миллионов просмотров, сама композиция стала мировым хитом.

А песню "Одинокая" Билык выпустила еще в 1997 году. Клип на трек стал культовым и знаковым в музыкальной карьере певицы. И многие могут узнать эту песню с первых нот.

В комментариях мнения фанов были однозначными. Певица Оля Полякова отметила, что это "однозначно" плагиат.

"Это сознательное цитирование мировой классики, а не плагиат! Riley Green не вор. Просто у него отличный музыкальный вкус (поэтому он выбрал для "Worst Way" цитату из одной из самых красивых песен в мире), а еще доброе сердце, потому что судя по тексту его песни, та "зірочка" больше никогда не будет "одинокая", - считает один из фанов.

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