Іранський генерал про збитий літак МАУ: я хотів померти, коли дізнався

Катастрофа українського літака Boeing 737 в Тегерані сталася через запуску в борт ракети Земля-Повітря. Іран визнав Свою провину 11 січня і повідомив про те, що глибоко шкодує про це. Іранці збили український літак не спеціально, а в результаті "людської помилки".

У свою чергу, командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Хаджізаде заявив, що захотів померти, коли дізнався про катастрофу українського літака в околицях Тегерана. Про це повідомляє агентство ISNA.

"Коли я почув про катастрофу українського літака, я захотів померти, щоб не бути свідком цієї трагедії", — зізнався Амір Алі Хаджізаде.

До речі, військовий генерал сказав, що Корпус варти ісламської революції (КВІР), елітне військово-політичне формування Ірану просто переплутали український борт з крилатою ракетою.

Амір Алі Хаджізаде (фото: versia.ru)

Відзначимо, що раніше бригадний генерал Амір-Алі Хаджізаде, командир одного із з'єднань Корпусу Вартових Ісламської революції, неодноразово заявляв, що Іран може завдати ракетних ударів по своїм супротивникам. Крім того, за словами Хаджізаде, випущені по об'єктах в Іраку ракети були лише початком серії атак на американські бази в усьому регіоні. При цьому генерал зазначав, що справжньою помстою за загибель іранського воєначальника Касема Сулеймані стане повне вигнання Сполучених Штатів з території Близького Сходу.

Як ми раніше писали, українська пасажирський літак Boeing авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані був випадково збитий в результаті людської помилки". Про це заявив генштаб збройних сил Ірану.