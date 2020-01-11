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Зеленський зробив заяву про збитий літак МАУ: реакція українців

STYLERЖиття    11.01.2020 - 11:44
Зеленський зробив заяву про збитий літак МАУ: реакція українців
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У мережі з'явилася реакція українців на реакцію Зеленського про визнання Іраном провини за збитий літак

Зеленський відреагував на визнання Іраном провини у катастрофі українського літака після тривалого мовчання. Голова держави зажадав від Ірану "повного визнання вини" через збитий літак МАУ.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину у катастрофу українського літака. Але наполягаємо на повному визнання вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного і відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень за дипломатичними каналами", - заявив Зеленський.

Однак в мережі українці вважають, що президент Зеленський повинен був зробити заяву набагато раніше і "команда Зе розгубилася". Так, наприклад, на сторінці РБК-Україна в Facebook під постом про заяву Зеленського люди висловили свої емоції. Користувачі відзначають ,що Ірану вистачило сміливості визнати провину, а Росії - ні.

  • Хотілося б знати справжню причину катастрофи, а не думку головного підозрюваного. А то виходить, що в Україні бардак і на Землі, і в Повітрі.
  • Іран, хоч через три дні, але зізнався. А за МН17 досі: то "настамнет", то шахтарі, то інопланетяни.
  • А може треба було заборонити польоти відразу, як стало відомо про ракетні удари. А я ж забув: один в Дурмані, інший в Куршавелі, третій в Іспанії, країною управляв Юзик, а головний поборник нашої безпеки Сивохо. Завіса!!!
  • Вова завдання кдб виконав, помер султан Оману.
  • це Людський на землі чи в повітрі.
  • Тепер перед Україною стоять три завдання: грошова компенсація від Ірану, кримінальне покарання всіх причетних до сбитию українського літака; якщо пункт 2 не вдасться, тоді вирішити, що ж буде далі з ірансько-українськими відносинами.
  • Перша серйозна ситуація і вся команда Зе розгубилася. Пішли у втрату на пару днів. А уявляєте 2014 рік, російські угруповання просуваються на територію країни і, що от це б було, страшно уявити

Зеленський зробив заяву про збитий літак МАУ: реакція українцівЗеленський зробив заяву про збитий літак МАУ: реакція українцівСкріншот коментарів (Facebook)

Нагадаємо, як заявив генштаб збройних сил Ірану, український пасажирський літак Boeing авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України в Тегерані був випадково збитий "в результаті людської помилки".

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