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Зеленський в Омані: скільки коштував президенту переліт до Києва (фото салону чартеру)

STYLERЖиття    10.01.2020 - 18:06
Зеленський в Омані: скільки коштував президенту переліт до Києва (фото салону чартеру)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, скільки президенту України обійшовся терміновий переліт з Оману в Київ

Володимир Зеленський в Омані знаходився в діловій поїздці, але змушений був її перервати через катастрофу українського літака рейсу PS 757, що розбився в Ірані. Голова держави вилетів терміновим чартерним рейсом з Маската і приземлився в аеропорту "Київ" 9 січня в 3 години ночі. Про це повідомляє Тексти. org.ua.

У той же час прес-служба президента повідомила, що голова держави негайно повертається в Україну з Оману на день раніше, а саме 8 січня.

Дані про прибуття літака в Жуляни (Київ) свідчать про те, що президент прилетів чартером Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Наголошується, що якщо переліт Зеленського тривав 7,5 годин, то вартість такого задоволення повинна становити від 63 до 75 тисяч доларів.

Чартерний літак Bombardier з номером 9H-VJN прилетів до столиці Оману Маскат зі Стокгольма з пересадкою в Москві. Графік замовлень цього літака свідчить про те, що чартер, швидше за все, було замовлено ще до авіакатастрофи в Ірані. За кілька днів до цього на літак замовлень не надходило.

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