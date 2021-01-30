Іпотека під 7%: банкір пояснив, скільки насправді доведеться платити українцям

Банкір розповів про доступну іпотеку від Кабміну (колаж РБК-Україна)

Доступна іпотека під 7% річних, постанову про яку вже затвердив Кабінет міністрів України, не призведе до буму іпотечного кредитування, а громадянам насправді потрібно буде виплачувати до 12% річних.

Таку думку висловив банкір Ігор Львов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, іпотечний кредит під 7% передбачає, що з урахуванням різних комісій людям доведеться виплачувати не менше ніж 10-12% річних.

"Найпростіший приклад - у різних банках ви отримуєте картку, на яку перераховуються гроші. Гроші з цієї картки ви знімаєте з банкомату і проплачуєте мінімум 1%. Друге - кредит страхується, це як мінімум 0,5-1%. Третє - оцінка застави. Ви повинні будете заплатити компанії, яка оцінить цю заставу. До речі, ви повинні ще й заставу внести, не менше 30% від ринкової вартості", - розповів експерт.

Також банкір вказав і на "так звані інші комісії", в тому числі й разові платежі, які потрібно платити банку за видачу кредиту.

"Можна знайти 5-6 тарифів, які ви будете платити зовсім по-різному", - пояснив він.

Експерт стверджує, що громадяни, незважаючи на низьку ставку до 7%, іпотечні кредити брати не будуть, на що вказує практика з урядовою програмою доступних кредитів 5-7-9%.

"Коли ми говорили про програму 5-7-9%, ми вважали, що зараз люди підуть, будуть купувати житло тощо. Але люди пішли, банки почали висувати відповідні вимоги - від застави ніхто не відходив, від відсотка ніхто не відходив, від інших комісій. Тому, коли ми говоримо про 10%, потрібно розуміти, що реально це 14-15% річних з урахуванням інших відсотків", - розповів банкір.

Як повідомлялося, в Україні іпотека під 7% буде видаватися на строк до 20 років.