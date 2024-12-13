5 полезных функций Android, которые вызовут зависть у владельцев iPhone

Android продолжает удивлять пользователей своей гибкостью и функциями, которые делают использование смартфона более удобным и персонализированным. В то время как iPhone предлагает ограниченные возможности для настройки, Android дает гораздо больше свободы в управлении устройством.

Про 5 уникальных функций Android, от которых владельцы iPhone будут в шоке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Круг для поиска

Одной из лучших функций, добавленных Google во флагманские телефоны Android за последний год, является "Круг для поиска". Она позволяет искать что-либо на экране, просто обведя предмет кругом. Например, просматривая социальные сети и увидев понравившуюся сумку, можно обвести ее кругом, чтобы увидеть соответствующие результаты с ссылками на покупки. Это также удобно для идентификации объектов, таких как растения или книги.

Возможность искать что-либо на экране, не выходя из приложения, невероятно удобно, и это функция, которой по-прежнему не хватает у iPhone от Apple.

Хотя можно воспроизвести это, сделав скриншот и используя Google Lens в приложении Google, встроенной функции от Apple, предлагающей тот же опыт, нет.

Круг для поиска (фото: MakeUseOf)

Панель тонкой настройки громкости

Одна из полезных особенностей на Android, это панель управления громкостью. На iPhone нажатие кнопок громкости по умолчанию позволяет регулировать только громкость мультимедиа или звонка, но только если она включена в настройках.

Android, однако, предлагает гораздо более расширенную панель управления громкостью. Вы можете настроить все, от громкости будильника до громкости вызова и уведомлений, все из одного интерфейса.

Панель тонкой настройки громкости (фото: MakeUseOf)

Гостевые и многопользовательские профили

Еще одной выдающейся функцией Android является возможность создания гостевых и многопользовательских профилей, чего до сих пор не хватает iPhone. Хотя смартфон от Apple акцентирует внимание на конфиденциальности, бывают случаи, когда нужно поделиться устройством с другом или членом семьи.

Android упрощает это, позволяя переключаться на гостевой профиль или создавать отдельную учетную запись пользователя. Это сохраняет ваши личные данные, приложения и настройки в секрете, позволяя другим использовать телефон.

Это особенно полезно для семей или рабочих условий, где одно устройство может обслуживать несколько пользователей. С отдельными профилями каждый пользователь получает свое персонализированное пространство с приложениями, обоями и настройками.

Гостевые и многопользовательские профили (фото: MakeUseOf)

Возможность смены лаунчера

Android ассоциируется с возможностью настройки, и это очевидно. Не нравится стандартный лаунчер на вашем смартфоне Samsung? Вы можете скачать сотни лаунчеров из Google Play Store, чтобы полностью изменить внешний вид главного экрана, от макетов и иконок до анимаций и жестов.

В отличие от Android, iOS не позволяет заменять стандартный лаунчер или менять общий интерфейс, что оставляет пользователей привязанными к дизайнерскому языку Apple. Хотя Apple добавила много опций настройки в последние версии iOS, это по-прежнему одна из функций, в которой компания не догнала Android.

Возможность смены лаунчера (фото: MakeUseOf)

Удобные жесты

Еще одна вещь, в которой Android превосходит iPhone, - это жесты. Проведение вниз по главному экрану на большинстве устройств Android открывает панель уведомлений, что очень удобно, особенно на больших телефонах.

На iPhone, даже таких крупных, как iPhone 16 Pro Max, такой функции нет. Вместо этого жест вниз открывает строку поиска, что заставляет неудобно тянуться к верхней части экрана, чтобы проверить уведомления. Также, несмотря на наличие режима для одной руки, процесс остается менее интуитивно понятным.

Кроме того, Android предлагает удобный жест "назад", позволяя провести с любого края экрана, что делает его простым и последовательным. На iPhone этот жест может быть запутанным, так как он работает по-разному в зависимости от приложения.

В конечном итоге Android остается выбором тех, кто хочет устройство, которое работает по их правилам. Будь то полезность жестов или универсальная панель управления громкостью, Android продолжает превосходить iPhone в ключевых областях, даже несмотря на то, что Apple стабильно улучшает iOS.

Жесты (фото: MakeUseOf)