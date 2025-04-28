iPhone 17e на подходе: что задумала Apple и когда ждать новую модель

"iPhone 16e все же стал значительным редизайном по сравнению с iPhone SE 3. Одним из ключевых решений Apple стало позиционирование новинки как варианта iPhone 16, а не как нового iPhone SE. Это делает устройство более привлекательным для потребителей. Главный вопрос сейчас - будет ли Apple обновлять эту линейку 'e' ежегодно. Окончательное решение компания ещё не приняла - и до момента, когда оно понадобится, остаются месяцы", - считает Марк Гурман из Bloomberg.

Если Apple решит выпустить iPhone 17e, его дебют, скорее всего, состоится в те же сроки, что и у прежних моделей iPhone SE и нынешнего iPhone 16e - то есть в конце зимы или начале весны, примерно через год.

Что может измениться в новом iPhone 17e?

На самом деле - не так уж много. Скорее всего, Apple оснастит его новым процессором A19 и добавит пару небольших функций из основной линейки iPhone 17. Возможно, появится поддержка функции Camera Control, которой сейчас не хватает iPhone 16e.

В любом случае, окончательное решение о судьбе следующего "e"-модели пока не принято, так что ждать достоверных слухов придется еще какое-то время.

Гурман полагает, что ежегодный выпуск iPhone 'e' был бы логичным шагом для усиления позиций Apple в сегменте недорогих смартфонов.