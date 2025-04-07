Apple может выпустить iPhone 17 Ultra, который повлияет рынок: названа причина
Слухи о возможном "iPhone Fold", который компания Apple планирует выпустить в следующем году, становятся все громче. Это может стать еще одной причиной для Apple протестировать рынок премиальных цен, выпустив iPhone 17 Ultra уже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.
Цена iPhone Fold может значительно превысить текущие модели
После нескольких лет обновлений без особых изменений iPhone готовится войти в новую эру. В этом году ожидаются ультратонкие модели iPhone 17 Air, а также значительные изменения в дизайне моделей Pro. Возможно, мы также увидим первый iPhone Ultra.
А в следующем году Apple планирует выпустить свой первый складной iPhone. Этот "iPhone Fold" может стать особенно привлекательным устройством 2 в 1, функционирующим как обычный iPhone в сложенном виде и как iPad mini - в развернутом.
Однако эта новая функциональность будет иметь ультрапремиальную цену.
Два известных инсайдера Apple - Марк Гурман и Минг-Чи Куо - предсказывают, что стартовая цена нового складного iPhone составит около 2000 долларов и может увеличиться.
Для тех, кто следит за рынком складных смартфонов, это не выглядит как что-то необычное. Например, Samsung Galaxy Z Fold начинается с цены 1899 долларов.
Но если сравнивать с текущими моделями iPhone, то 2000 долларов - это огромный скачок.
На данный момент самой дорогой моделью iPhone является iPhone 16 Pro Max, цена которого начинается с 1199 долларов.
Таким образом, если слухи окажутся правдой, Apple предстоит сделать значительный шаг от 1200 долларов за самую дорогую модель до 2000 долларов и выше.
iPhone 17 Ultra может стать идеальным тестом для премиум-цен
Сообщается, что слухи о модели iPhone 17 Pro Max могут намекать на возможность переименования ее в iPhone 17 Ultra.
Среди текущих слухов о iPhone 17 Pro Max:
- Он станет толще, чтобы вместить больше аккумулятора
- Динамический остров (Dynamic Island) станет меньше
- Возможно, будет установлена эксклюзивная система охлаждения.
Хотя Apple обычно делает модели Pro и Pro Max схожими, в этом году все может быть иначе.
Если это правда, переименование модели Pro Max в iPhone 17 Ultra будет логичным шагом. Запуск iPhone Ultra и iPhone Air в линейке iPhone 17 легко сделает эту коллекцию одной из самых захватывающих за последние годы.
Но что важно: модель Ultra также может помочь Apple протестировать реакцию рынка на более высокие цены.
Предположим, Apple выпускает iPhone 17 Ultra по цене 1499 долларов или в этом диапазоне. Если модель окажется успешной, Apple поймет, что запуск складного iPhone за 1999 долларов не будет слишком большим шагом. Но если продажи модели Ultra окажутся ниже, чем у стандартных Pro Max, Apple сможет понять, почему это произошло.
Результаты рыночных исследований помогут компании более грамотно управлять ценами на iPhone в следующем году, когда выйдет складной iPhone (и, возможно, другая новая модель).
Изменения в линейке iPhone, которые мы увидим в ближайшие 18 месяцев, потребуют и пересмотра ценовых схем.
iPhone 17 Ultra, помимо того что он, вероятно, станет большим хитом среди пользователей, поможет Apple собрать данные, которые необходимы для установления цены на первый складной iPhone и навигации в этой захватывающей новой эре iPhone.
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