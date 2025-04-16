iOS 19 изменит ваш iPhone до неузнаваемости: что нового приготовила Apple

Первая бета-версия iOS 19 выйдет менее чем через два месяца, и уже известно о ряде новых функций, которые ожидаются в этом обновлении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Apple должна выпустить первую бета-версию iOS 19 для разработчиков сразу после вступительной презентации на WWDC 2025, которая запланирована на понедельник, 9 июня. После этапа бета-тестирования обновление станет доступно для широкой публики в сентябре.

Новый дизайн с плавающей панелью вкладок

Ожидается, что iOS 19 получит новый дизайн, вдохновленный операционной системой visionOS, используемой в гарнитуре Apple Vision Pro.

По данным Джона Проссера из Front Page Tech, iOS 19 будет иметь "стеклянный" внешний вид с повышенной прозрачностью меню, кнопок и других элементов интерфейса. Также ожидаются более округлые иконки приложений и новая плавающая панель вкладок в приложениях Apple.

Марк Гурман из Bloomberg также ожидает, что iOS 19 будет оформлена в стиле visionOS и считает, что это будут самые значительные изменения дизайна со времен iOS 7.

Новый дизайн с плавающей панелью вкладок (фото: MacRumors)

Сквозное шифрование для RCS

В прошлом месяце Apple объявила, что планирует внедрить поддержку сквозного шифрования для сообщений RCS в приложении "Сообщения" в будущих обновлениях iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Вероятнее всего, это произойдет в iOS 19, macOS 16 и других сопутствующих версиях.

Обещание Apple о шифровании говорит о том, что компания примет спецификацию RCS Universal Profile 3.0, которая включает в себя множество функций, похожих на iMessage. В iOS 18 пока поддерживается версия 2.4 этой спецификации.

5 новых возможностей для чатов RCS в iOS 19:

Сквозное шифрование: ни Apple, ни третьи лица не смогут прочитать сообщения и вложения при их передаче между устройствами

Ответы в строке (in-line replies)

Возможность редактировать сообщения

Возможность отменить отправку сообщений

Полная поддержка реакций Tapback в сообщениях RCS.

В iMessage сквозное шифрование по умолчанию доступно с iOS 5, ответы в строке появились с iOS 14, а функции редактирования и отмены отправки - с iOS 16.

Apple пока не уточняла, в какой версии iOS появятся эти нововведения, но iOS 19 или одно из последующих обновлений (например, iOS 19.1 или 19.2) - наиболее вероятные кандидаты.

Сквозное шифрование для RCS (фото: MacRumors)

Живой перевод с AirPods

Согласно Гурману, некоторые модели AirPods получат функцию живого перевода с выходом iOS 19 и соответствующего обновления прошивки. Если англоговорящий пользователь слышит речь на испанском языке, iPhone переведет ее и воспроизведет в AirPods на английском. При этом речь пользователя будет переведена на испанский и воспроизведена через iPhone.

У Google уже есть аналогичная функция Live Translate.

Также ожидается, что в iOS 19 улучшится встроенное приложение "Переводчик" от Apple.

Живой перевод с AirPods (фото: MacRumors)

Обновленное приложение "Здоровье" с функцией коучинга

Обновленная версия приложения "Здоровье" может появиться уже в iOS 19.4 в следующем году.

Apple планирует внедрить функцию коучинга на базе искусственного интеллекта, которая будет давать персональные рекомендации по здоровью. Рекомендации будут сопровождаться видео от экспертов, рассказывающими о заболеваниях и способах улучшения образа жизни. Например, если Apple Watch зафиксирует ухудшение пульса, видео может объяснить риски сердечных заболеваний.

Также планируется внедрение отслеживания питания, что сделает приложение конкурентом MyFitnessPal.

Персонализированная Siri

Apple недавно отложила выпуск более персонализированной версии Siri, представленную на WWDC в прошлом году. Компания сообщила, что ожидает релиз улучшений в течение этого года - они могут войти в iOS 19 или последующие обновления, такие как iOS 19.1-19.4.

Обновленная Siri будет понимать личный контекст пользователя, ориентироваться на экран и предоставлять более глубокое управление приложениями.

Новые функции Siri потребуют поддержку технологии Apple Intelligence, а значит, будут работать только на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, моделях iPhone 16 и будущих iPhone 17.

Персонализированная Siri (фото: MacRumors)

Изменения для ЕС

Европейская комиссия в прошлом месяце анонсировала длинный список изменений, которые Apple обязана внедрить в iOS 19 и iOS 20 в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA), который полностью вступил в силу с марта 2024 года.

Изменения направлены на повышение совместимости iOS с продуктами конкурентов, чему Apple, судя по всему, не слишком рада.

Ключевые требования от ЕС:

Смарт-часы сторонних производителей должны уметь показывать и взаимодействовать с уведомлениями iOS к концу 2025 года (возможно, в iOS 19.2 или ранее)

Функция автоматического переключения звука (например, между iPhone и Mac) должна быть доступна сторонним наушникам до 1 июня 2026 года (возможно, в iOS 19.4 или ранее)

В iOS должны появиться возможности для сторонних альтернатив AirDrop до 1 июня 2026 года

К iOS 20 (конец 2026 года) должны быть доступны альтернативы AirPlay от сторонних разработчиков

Полный список требований доступен на сайте Европейской комиссии.

Совместимость

Согласно надежному источнику, iOS 19 будет совместима с iPhone 11 и более новыми моделями.