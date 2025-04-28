iPhone 17e на підході: що задумала Apple і коли чекати нову модель

"iPhone 16e все ж став значним редизайном порівняно з iPhone SE 3. Одним із ключових рішень Apple стало позиціонування новинки як варіанту iPhone 16, а не як нового iPhone SE. Це робить пристрій більш привабливим для споживачів. Головне питання зараз - чи буде Apple оновлювати цю лінійку 'e' щорічно. Остаточне рішення компанія ще не ухвалила - і до моменту, коли воно знадобиться, залишаються місяці", - вважає Марк Гурман з Bloomberg.

Якщо Apple вирішить випустити iPhone 17e, його дебют, найімовірніше, відбудеться в ті самі строки, що й у колишніх моделей iPhone SE і нинішнього iPhone 16e - тобто наприкінці зими або на початку весни, приблизно через рік.

Що може змінитися в новому iPhone 17e?

Насправді - не так вже й багато. Найімовірніше, Apple оснастить його новим процесором A19 і додасть кілька невеликих функцій з основної лінійки iPhone 17. Можливо, з'явиться підтримка функції Camera Control, якої зараз не вистачає iPhone 16e.

У будь-якому разі, остаточне рішення про долю наступної "e"-моделі поки не ухвалено, тож чекати достовірних чуток доведеться ще якийсь час.

Гурман вважає, що щорічний випуск iPhone 'e' був би логічним кроком для посилення позицій Apple у сегменті недорогих смартфонів.