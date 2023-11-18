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iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей

В следующих моделях iPhone будет решен вопрос с охлаждением (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple внедрит новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что будущий телефон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MacRumors, который ссылается на инсайдера, известного как Kosutami.

В недавнем сообщении на платформе X (Twitter) инсайдер раскрыл, что Apple активно разрабатывает систему графенового охлаждения для будущей линейки iPhone 16. Кроме того, утверждается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть дополнительно оборудованы металлическими корпусами аккумуляторов для снижения нагрева.

Графен обладает высокой теплопроводностью, превышая по этому параметру медь, используемую в текущих моделях iPhone. Apple уже некоторое время проявляет интерес к графену в контексте регулирования температурного режима, подтверждая это патентами, связанными с применением материала для рассеивания тепла в портативных устройствах.

Кроме того, несколько лет назад Apple совершила переход аккумуляторов Apple Watch Series 7 из корпуса из черной фольги на металлический, что делает аналогичное изменение iPhone очень вероятным.

В современных смартфонах увеличивается производительность, но возникающая при этом проблема перегрева становится все более актуальной. В частности, владельцы моделей iPhone 15 Pro сообщают о проблемах с нагревом устройств, которые иногда становятся неудобными для держания в руках.

Напомним, что на Phone 15 нашли скрытую защиту от подделок.

А еще вы можете почитать о трех больших проблемах iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему миру.

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