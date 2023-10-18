Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему миру

Несмотря на свою популярность и новаторские технологии, iPhone 15 столкнулся с серьезными проблемами, вызывающими беспокойство среди владельцев во всем мире. Эти обнаруженные сложности затрагивают ключевые аспекты устройства, включая его производительность, связь и даже экран, вызывая дискуссии о качестве и надежности этого смартфона.

РБК-Украина (проект Styler) собрал три самые распространенные проблемы, с которыми столкнулись пользователи iPhone после его презентации.

Перегрев

В компании увязывают проблему нагрева устройства с ошибкой в операционной системе iOS 17 смартфона, а также с работой некоторых приложений, включая Instagram и Uber.

Разработчики Instagram отреагировали на это, выпустив новую версию программного обеспечения, призванную решить проблему резкого повышения температуры корпуса iPhone 15 при использовании программы.

В Apple также заявили, что проблема с перегревом устройств не имеет отношения к замене рамки из нержавеющей стали на титановую.

Перегрев iPhone 15 Pro Max (скриншот: youtube.com/@BullsLab)

Загрузка данных и соединение с Wi-Fi

Корень этой проблемы состоит в невозможности некоторых программ загружать данные или передача информации происходит на очень низкой скорости.

В частности, в программах, таких как Threads, TikTok и даже Safari, iPhone сталкивается с трудностями в получении контента. Большинство жалоб поступает от владельцев iPhone 15 Pro Max, особенно при использовании соединения Wi-Fi.

В некоторых ситуациях пользователям приходится вручную выключать Wi-Fi, а затем снова подключаться, чтобы возобновить передачу данных. Подобное поведение склоняет пользователей считать, что проблемы могут быть связаны именно с их сетью. Тем не менее, владельцы других устройств, помимо iPhone и iPad, не сталкиваются с аналогичными сложностями.

Некоторые программы передают информацию на низкой скорости (фото: 9to5Mac)

Выгорание OLED-экранов

Пользователи выражают озабоченность появлением на экране следов от иконок и клавиатуры. Один из пользователей даже утверждает, что после просмотра YouTube у него осталось размытое изображение миниатюры видео.

На форуме Reddit также отмечают, что устранить такие проблемы с экраном довольно сложно. Специалисты по ремонту пока не могут предоставить необходимые комплектующие для замены. Однако, согласно отчетам в сети, Apple готова заменить устройства с подобными дефектами без каких-либо проблем.

Следует отметить, что OLED-панели используются в iPhone, начиная с 2017 года. Несмотря на их известную склонность к выгоранию, это впервые, когда покупатели сталкиваются с подобными проблемами. Особенно удивительно, что такие проблемы начинают проявляться только через месяц после выпуска новых устройств.

Выгорание OLED-экрана (фото: Х/tarunvats33)