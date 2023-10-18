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Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему миру

Среда 18 октября 2023 20:00
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Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему миру Три серьезных проблемы с новыми iPhone 15 (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Несмотря на свою популярность и новаторские технологии, iPhone 15 столкнулся с серьезными проблемами, вызывающими беспокойство среди владельцев во всем мире. Эти обнаруженные сложности затрагивают ключевые аспекты устройства, включая его производительность, связь и даже экран, вызывая дискуссии о качестве и надежности этого смартфона.

РБК-Украина (проект Styler) собрал три самые распространенные проблемы, с которыми столкнулись пользователи iPhone после его презентации.

При написании материалов использовались следующие: ExtremeTech, MacRumors и 9to5Mac.

Перегрев

В компании увязывают проблему нагрева устройства с ошибкой в операционной системе iOS 17 смартфона, а также с работой некоторых приложений, включая Instagram и Uber.

Разработчики Instagram отреагировали на это, выпустив новую версию программного обеспечения, призванную решить проблему резкого повышения температуры корпуса iPhone 15 при использовании программы.

В Apple также заявили, что проблема с перегревом устройств не имеет отношения к замене рамки из нержавеющей стали на титановую.

Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему мируПерегрев iPhone 15 Pro Max (скриншот: youtube.com/@BullsLab)

Загрузка данных и соединение с Wi-Fi

Корень этой проблемы состоит в невозможности некоторых программ загружать данные или передача информации происходит на очень низкой скорости.

В частности, в программах, таких как Threads, TikTok и даже Safari, iPhone сталкивается с трудностями в получении контента. Большинство жалоб поступает от владельцев iPhone 15 Pro Max, особенно при использовании соединения Wi-Fi.

В некоторых ситуациях пользователям приходится вручную выключать Wi-Fi, а затем снова подключаться, чтобы возобновить передачу данных. Подобное поведение склоняет пользователей считать, что проблемы могут быть связаны именно с их сетью. Тем не менее, владельцы других устройств, помимо iPhone и iPad, не сталкиваются с аналогичными сложностями.

Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему мируНекоторые программы передают информацию на низкой скорости (фото: 9to5Mac)

Выгорание OLED-экранов

Пользователи выражают озабоченность появлением на экране следов от иконок и клавиатуры. Один из пользователей даже утверждает, что после просмотра YouTube у него осталось размытое изображение миниатюры видео.

На форуме Reddit также отмечают, что устранить такие проблемы с экраном довольно сложно. Специалисты по ремонту пока не могут предоставить необходимые комплектующие для замены. Однако, согласно отчетам в сети, Apple готова заменить устройства с подобными дефектами без каких-либо проблем.

Следует отметить, что OLED-панели используются в iPhone, начиная с 2017 года. Несмотря на их известную склонность к выгоранию, это впервые, когда покупатели сталкиваются с подобными проблемами. Особенно удивительно, что такие проблемы начинают проявляться только через месяц после выпуска новых устройств.

Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему миру

Три большие проблемы iPhone 15, на которые жалуются владельцы телефонов по всему мируВыгорание OLED-экрана (фото: Х/tarunvats33)

Ранее мы писали, что защищенные iPhone 15 уже научились подделывать.

А еще у нас есть материал о кошельке-подставке для iPhone, которую недавно выпустили.

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