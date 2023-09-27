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У iPhone 15 Pro обнаружили критические проблемы: что известно

Среда 27 сентября 2023 18:35
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У iPhone 15 Pro обнаружили критические проблемы: что известно iPhone 15 Pro испытывает проблемы (фото: twitter.com/MajinBuOfficial)
Автор: Павел Колесник

Меньше чем через неделю после поступления iPhone 15 в продажу владельцы новых устройств стали жаловаться на их чрезмерный нагрев - он происходит как во время зарядки, так и при длительной нагрузке, даже если речь идет о неигровых программах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MacRumors.

Само издание ссылается на отчет авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо. По его словам, проблемы с перегревом, с которыми столкнулись владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, связаны с особенностями конструкции устройства. Инженерам компании пришлось пойти на компромисс, чтобы снизить вес гаджетов.

Для этого Apple внесли некоторые изменения в теплоотводную систему. Уменьшенная площадь рассеяния тепла и титановый корпус оказали негативное влияние на тепловую эффективность устройств.

У iPhone 15 Pro обнаружили критические проблемы: что известноПерегрев iPhone 15 (скриншот: youtube.com/@BullsLab)

Как отметил эксперт, критическую проблему трудно исправить обновлением iOS, однако компания может ограничить производительность процессоров A17 Pro, которыми оснащены смартфоны. Эта проблема может повлиять на продажу устройств в течение всего их жизненного цикла.

На проблему с перегревом флагманов обратили внимание пользователи. Они заявили, что гаджеты сильно нагреваются, причем как при запуске игр, так и при зарядке или включении разных приложений.

Еще одной проблемой стало то, что новое устройство можно легко сломать руками. Видео в Twitter опубликовал украинский пользователь. На нем видно, как приложив небольшие усилия, через несколько секунд задняя панель iPhone потрескалась. Поэтому лучше в задний карман эту модель телефона не класть.

Ранее мы писали, что на Phone 15 нашли скрытую защиту от подделок.

А еще у нас есть материал о том, что для iPhone выпустили кошелек-подставку.

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