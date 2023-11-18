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iPhone 16 отримає "фішку", яка вирішить головну проблему попередніх моделей

В наступних моделях iPhone буде вирішене питання з охолодженням (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple впровадить новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що майбутній телефон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегріванням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт MacRumors, який посилається на інсайдера, відомого як Kosutami.

У нещодавньому повідомленні на платформі X (Twitter) інсайдер розкрив, що Apple активно розробляє систему графенового охолодження для майбутньої лінійки iPhone 16. Крім того, стверджується, що моделі iPhone 16 Pro і Pro Max можуть бути додатково обладнані металевими корпусами акумуляторів для зниження нагріву.

Графен має високу теплопровідність, перевищуючи за цим параметром мідь, що використовується в поточних моделях iPhone. Apple вже деякий час виявляє інтерес до графену у контексті регулювання температурного режиму, підтверджуючи це патентами, пов'язаними із застосуванням матеріалу для розсіювання тепла в портативних пристроях.

Крім того, кілька років тому Apple здійснила перехід акумуляторів Apple Watch Series 7 з корпусу з чорної фольги на металевий, що робить аналогічну зміну iPhone дуже ймовірним.

У сучасних смартфонах збільшується продуктивність, але проблема перегріву, що виникає при цьому, стає все більш актуальною. Зокрема, власники моделей iPhone 15 Pro повідомляють про проблеми з нагріванням пристроїв, які іноді стають незручними для тримання в руках.

Нагадаємо, що на Phone 15 знайшли прихований захист від підробок.

А ще ви можете почитати про три великі проблеми iPhone 15, на які скаржаться власники телефонів у всьому світі.

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