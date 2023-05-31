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"Одолжи денег": украинцам рассказали о новой опасной схеме мошенников

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Среда 31 мая 2023 17:01
"Одолжи денег": украинцам рассказали о новой опасной схеме мошенников В Украине активизировались мошенники (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине ищут новые способы обманывать людей и выманивать у них деньги.

О новой схеме аферистов рассказали на странице Национального банка Украины в Facebook.

Как работает схема "развода"

Аферисты взламывают аккаунты в социальных сетях и мессенджерах и от имени владельца аккаунта рассылают подписчикам сообщения: "Привет! Одолжи, пожалуйста деньги до завтра, очень нужно". Ни в коем случае не отправляйте деньги, получив такие послания!

Как мошенники получают доступ к чужим соцсетям?

Чтобы сломать чужие аккаунты, аферисты распространяют фишинговые ссылки, например, как предложение поучаствовать в голосовании, конкурсе, работе в интернете и т.д.

Перейдя по ссылке, люди вводят логины и пароли от своих аккаунтов в социальных сетях/мессенджерах, которые автоматически становятся известны мошенникам.

Также, чтобы выманить пароли к аккаунту в Instagram, мошенники посылают фейковое сообщение вроде бы о верификации аккаунта.

Как предотвратить взлом страниц в соцсетях?

  • Cоздавать сложные и уникальные пароли для каждого аккаунта.
  • Настраивать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
  • Двухфакторная аутентификация – это когда для входа в аккаунт, кроме логина и пароля, нужно ввести код подтверждения, приходящий на смартфон, электронную почту или в соответствующее приложение. Ищите такую ​​функцию в настройках аккаунта.
  • Не переходить по сомнительным ссылкам;
  • Держать в секрете свои логины и пароли;
  • Не вводить свои логины и пароли от аккаунтов на незнакомых и подозрительных сайтах.
  • Прежде чем ввести логин и пароль – проверьте адрес необходимого ресурса, ведь любые отличия могут свидетельствовать о том, что это фишинговый ресурс.

Если от друга поступило сообщение с просьбой одолжить деньги

  • Спросите друга то, что можете знать только он и вы. Такой вопрос сразу разоблачит мошенника.
  • Перезвоните другу по номеру, который вы точно знаете, а не на указанный в аккаунте страницы в социальных сетях/мессенджере.
  • Если мошенник сломал страницу, то мог изменить номер телефона в профиле жертвы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Украине придумали новую мошенническую схему с смс-сообщениями.

А также мы писали о том, что украинская ведущая стала жертвой мошенников, которые собирали деньги для ее мужа на фронте.

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