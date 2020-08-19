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Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів

Купертіно, Середа 19 серпня 2020 19:17
Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів
Фото: офіс Apple (flickr.com Andy)
Автор: РБК-Україна

Apple стала першою компанією з США з такою капіталізацією

Американська компанія Apple досягла капіталізації в 2 трильйони доларів. Вона стала першою компанією з США, якій вдалося пробити цю позначку.
Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що вартість акцій Apple на біржі Nasdaq сьогодні ненадовго перевищила показник 467,77 доларів, що дозволило досягти капіталізації у 2 трильйони доларів.

Це означає, що компанія, заснована Стівом Джобсом в 1976 році, оцінюється в значно більш ніж половину податкових надходжень США за 2019 рік. Apple досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів у 2019 році - через 42 роки після свого заснування.

Відзначимо, це не єдина компанія у світі, яка подолала бар'єр у 2 трлн доларів. Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco досягла цієї позначки практично відразу після дебюту на фондовому ринку.

Нагадаємо, в липні Apple оголосила про перенесення випуску нових iPhone; нові моделі, швидше за все, з'являться в жовтні, а не у вересні.

До цього Європейський суд юстиції скасував рішення Єврокомісії про зобов'язання корпорації Apple виплатити рекордні 13 млрд євро у вигляді податків в Ірландії.

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