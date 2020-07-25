ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Apple випустила безкоштовні iPhone для хакерів

Купертіно, Субота 25 липня 2020 13:55
Apple випустила безкоштовні iPhone для хакерів
Фото: Apple (www.apple.com)
Автор: Максим Зайченко

Учасники програми повинні знайти уразливості в системі

Компанія Apple випустила спеціальну партію смартфонів iPhone SRD (пристрій дослідження безпеки) для хакерів. Учасникам програми обіцяють до 1 мільйона доларів за знайдені вразливості.

Про це повідомляє сайт Apple.

Такий iPhone має спрощений доступ до системних файлів. Отримати його можна безкоштовно за умови участі в програмі з тестування програмного забезпечення. Apple обіцяє виплатити винагороду до 1 млн доларів тим, хто знайде місця в системі в рамках програм Apple Security Bounty.

Щоб отримати iPhone SRD, потрібно подати заявку. Колишні співробітники Apple допускаються до участі. Компанія заявляє, що ці пристрої не призначені для особистого користування.

Умови участі в програмі: обліковий запис в програмі Apple Developer; успішний досвід пошуку проблем на платформі Apple або на інших доступних системах і платформах; повноліття.

Нагадаємо, раніше суд ЄС скасував рекордний штраф для Apple на 13 млрд євро.

Також РБК-Україна писало, що Apple навесні 2020 року зареєстрував в Україні дочірню компанію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України AppleiPhone
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся