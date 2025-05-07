В iPhone появится функция, которую Apple разрабатывала 10 лет: что известно

Ожидается, что Apple представит складной iPhone в 2026 году, и его главным преимуществом может стать не железо, а программное обеспечение. Подход компании к адаптивным приложениям способен дать iPhone Fold серьезное преимущество перед конкурентами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Адаптивные макеты iOS-приложений стали фундаментом для будущих устройств

Еще в 2014 году на конференции WWDC Apple представила концепцию авто-макетов, позволив разработчикам создавать интерфейсы, которые автоматически подстраиваются под размеры экрана. Это решение стало необходимым шагом перед запуском iPhone 6 и 6 Plus - первых моделей с заметно увеличенными экранами.

Уже в 2015 году iOS 9 получила функции Split View и Slide Over на iPad, которые работали корректно только с приложениями, использующими новые инструменты макета Apple. Таким образом, была заложена основа для развития экосистемы, способной адаптироваться к самым разным форм-факторам.

iPhone Fold - смартфон и планшет в одном устройстве

На фоне проблем с оптимизацией приложений для складных устройств в Android-среде, Apple делает ставку на проверенные решения. Благодаря внутреннему дисплею с диагональю 7,8 дюйма, складной iPhone будет способен запускать приложения уровня iPad, без необходимости значительных доработок со стороны разработчиков.

Большинство популярных приложений уже адаптированы под два интерфейса - iPhone и iPad, что обеспечит бесшовный пользовательский опыт.

Складной iPhone может стать устройством, которое объединит в себе преимущества смартфона и планшета, сохранив при этом стабильную, адаптированную экосистему. Подход Apple к программной платформе может стать именно тем фактором, который определит лидерство на рынке складных устройств.

Как может выглядеть iPhone Fold (фото: 9to5Mac)