Apple добавит в iOS 19 три функции, которые упростят жизнь пользователям iPhone

Большая презентация iOS 19 от Apple уже не за горами. В следующем месяце компания представит новую версию для iPhone, наполненную множеством обновлений.

Про три новые функции iOS 19, которые, по слухам, будут анонсированы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Большая переработка дизайна

Это главная фишка обновления. По слухам, Apple готовит крупнейшую переработку дизайна iOS за последние годы, с количеством изменений, которых не было с момента iOS 7.

Ожидается, что новый дизайн iOS 19 будет преследовать три основные цели:

Сделать интерфейс проще в использовании

Ускорить навигацию

Сделать систему легче для изучения.

Утечки указывают на то, что Apple постарается сохранить привычность, но также сделает интерфейс свежим и упрощенным.

Например, приложения с вкладками могут теперь сделать навигацию "плавающей" поверх контента и добавить строку поиска. Это не будет полное переписывание, как в iOS 18 для Фото, но дизайн все же получит значительные визуальные и функциональные изменения.

В iOS 19 ожидается кардинальная переработка дизайна (фото: 9to5Mac)

Новые интеграции сторонних ИИ

В прошлом году, когда была запущена Apple Intelligence, компания реализовала двустороннюю стратегию.

Большинство ИИ-функций построены и работают на основе собственных LLM (языковых моделей) Apple. Но также была интегрирована интеллектуальная система ChatGPT в Siri и ее инструменты для написания текстов.

По сообщениям, такая же стратегия продолжится и в iOS 19, при этом Apple может предложить несколько новых сторонних ИИ-моделей на выбор. Одной из них, вероятно, будет Google Gemini.

Хотя в iOS 19 появятся и новые внутренние функции ИИ, расширение выбора сторонних моделей должно дать пользователям больше возможностей, чем это может предложить сама Apple.

Режим "Stage Manager" для внешнего дисплея

iPhone продолжает становиться все более мощным, но ограничения iOS не всегда позволяют раскрыть весь потенциал устройства. Однако, по слухам, в iOS 19 будет крупное обновление многозадачности - по крайней мере, в определенном контексте.

Ожидается, что iOS 19 предложит новый интерфейс, похожий на Stage Manager, при подключении iPhone к внешнему дисплею. Это позволит использовать несколько приложений iPhone одновременно.

Хотя это может показаться нишевым случаем, есть две причины, почему это имеет смысл:

iPadOS 19 также получит значительные улучшения Stage Manager

Следующий iPhone Fold требует полноценной поддержки многозадачности.

Добавив этот новый интерфейс Stage Manager в iOS 19, Apple сможет собрать отзывы от пользователей и внести коррективы в следующем году перед запуском iPhone Fold.