Инвалидность не является основанием для освобождения лица от воинской обязанности: разъяснение юриста

За консультацией к юристам обратился 36-летний мужчина, имеющий инвалидность с детства из-за бронхиальной астмы. Соответственно, до войны он не состоял на военном учете и никаких документов не имел. Когда он обратился в ТЦК, чтобы получить отметку о непригодности и пересекать границу, его отправили на ВВК и назначили консультацию у пульмонолога.

Как поясняет адвокат, согласно законодательству Украины, военная служба является обязанностью для граждан, достигших призывного возраста и не имеющих права на отсрочку от призыва. Основания для отсрочки от призыва в период мобилизации перечислены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В соответствии с настоящей статьей не подлежат призыву, а значит, имеют отсрочку от мобилизации лица, признанных инвалидами. Группа инвалидности в статье не указывается.

"Сама по себе инвалидность не является основанием для освобождения лица от воинской обязанности. Таким основанием является принятие решения о признании лица непригодным с исключением из военного учета. В то же время лица с инвалидностью, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" пока имеют отсрочку от мобилизации", - отмечает Андрей Карпенко.

Он пояснил, что для получения отсрочки, инвалидам II группы следует лично обратиться в помещение ТЦК и СП и подать соответствующее заявление о предоставлении им отсрочки. К заявлению лицо с инвалидностью должно подать документы, подтверждающие инвалидность, а именно:

Справка к акту МСЭК

Пенсионное удостоверение инвалида

В ТЦК и СП можно предоставить обычные копии подтверждающих документов, нотариальное удостоверение не требуется.

Кроме того, нужно будет обновить военно-учетные документы, то есть подать документы о любых юридически значимых фактах из жизни (свидетельство о браке, дипломе об образовании и т.п.) и пройти военно-врачебную комиссию.

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки человеку с инвалидностью II группы ТЦК и СП принимает решение о предоставлении отсрочки такому лицу. Согласно части 2 ст. 23, лица с инвалидностью в период мобилизации могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту проживания.

Также адвокат отметил, что в феврале 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10449, касающийся мобилизации и военной службы. По новой версии документа предусмотрено, что призыву во время мобилизации не подлежат следующие лица:

Люди с инвалидностью

Люди, которые согласно заключению ВВК, временно непригодны для прохождения военной службы на период от 6 до 12 месяцев (с последующим пересмотром ВВК).

Люди с инвалидностью II и III групп будут обязаны пройти пересмотр о пригодности для прохождения военной службы, кроме получивших группу инвалидности вследствие защиты государства. Однако хотя люди с инвалидностью освобождаются от мобилизации, они имеют право на прохождение службы по контракту.

Адвокат резюмирует, что человек с инвалидностью в детстве имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо подать заявление в ТЦК и СП о предоставлении отсрочки от мобилизации. Право на подачу такого заявления есть также в период прохождения ВВК.