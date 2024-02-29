Інвалідність не є підставою для звільнення від військового обов'язку: роз'яснення юриста

За консультацією до юристів звернувся 36-річний чоловік, який має інвалідність з дитинства через бронхіальну астму. Відповідно, до війни він не перебував на військовому обліку та ніяких документів не мав. Коли він звернувся до ТЦК, щоб отримати відмітку про непридатність і мати можливість перетинати кордон, його відправили на ВЛК та призначили консультацію у пульмонолога.

Як пояснює адвокат, згідно з законодавством України, військова служба є обов'язком для громадян, які досягли призовного віку та не мають право на відстрочку від призову. Підстави для відстрочки від призову на період мобілізації перелічені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до цієї статті не підлягають призову, а отже мають відстрочку від мобілізації особи, які визнані інвалідами. Група інвалідності в статті не вказується.

"Сама по собі інвалідність не є підставою для звільнення особи від військового обов'язку. Такою підставою є ухвалення рішення про визнання особи непридатною з виключенням з військового обліку. Натомість особи з інвалідністю, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" наразі мають відстрочку від мобілізації", - наголошує Андрій Карпенко.

Він пояснив, що для отримання відстрочки, інвалідам II групи потрібно особисто звернутися в приміщення ТЦК та СП та подати відповідну заяву про надання їм відстрочки. До заяви особа з інвалідністю має подати документи, які підтверджують інвалідність, а саме:

Довідка до акту МСЕК

Пенсійне посвідчення інваліда

В ТЦК та СП можна подати звичайні копії підтверджуючих документів, нотаріальне посвідчення не вимагається.

Крім того, потрібно буде оновити військово-облікові документи, тобто подати документи про будь-які юридично значимі факти з життя (свідоцтво про шлюб, диплом про освіту тощо) та пройти військово-лікарську комісію.

За результатом розгляду заяви про надання відстрочки людині з інвалідністю II групи, ТЦК та СП приймає рішення про надання відстрочки такій особі. Відповідно до частини 2 ст. 23, особи з інвалідністю у період мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживанням.

Також адвокат зауважив, що у лютому 2024 Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №10449, котрий стосується мобілізації та військової служби. За новою версію документа передбачено, що призову під час мобілізації не підлягають такі особи:

Люди з інвалідністю

Люди, які згідно з висновком ВЛК, є тимчасово непридатними для проходження військової служби на період від 6 до 12 місяців (з наступним переоглядом ВЛК).

Люди з інвалідністю II та III груп будуть зобов'язані пройти переогляд щодо придатності для проходження військової служби, крім тих, хто отримав групу інвалідності внаслідок захисту держави. Однак, хоча люди з інвалідністю звільняються від мобілізації, вони мають право на проходження служби за контрактом.

Адвокат резюмує, що людина з інвалідністю з дитинства має право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно подати заяву в ТЦК та СП про надання відстрочки від мобілізації. Право на подання такої заяви є також в період проходження ВЛК.