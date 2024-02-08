Вера Балабух: В Украину будут переселяться "климатические беженцы" из Африки и Азии

– 2023 стал самым жарким годом за все годы наблюдения. Чем это небезопасно?

– Температура воздуха является важным индикатором изменения состояния всей климатической системы: атмосферы, гидросферы, криосферы, литосферы и, наконец, биосферы, включая человека и его деятельность. Как и изменение температуры тела человека, оно сигнализирует о том, что с планетой что-то не так. В последний раз глобальная температура воздуха превышала среднюю температуру доиндустриального периода на 0,5-1,5 градуса на планете 125 тысяч лет назад.

В последние полвека рост температуры воздуха был самым интенсивным за 2000 лет. Такая температура, которая наблюдалась на планете в 2023 году, была почти 100 тысяч лет назад.

Именно деятельность человека является причиной этих перемен. К такому выводу пришли ученые в шестом отчете Межправительственных экспертов по изменению климата. Следует отметить, что значительно повышается не только температура атмосферы, но и океана и земной поверхности. И это приводит к стремительному изменению всех составляющих климатической системы.

Украинские полярники показали лето в Антарктиде (фото: Facebook/Национальный антарктический научный центр)

– Какими могут быть последствия для мира и Украины?

– Повышение температуры в атмосфере обусловило изменение продолжительности сезонов. В частности, увеличилась продолжительность теплого и летнего периодов и уменьшилась продолжительность холодного и зимнего периодов. Также увеличилась продолжительность вегетационного периода, который в северном полушарии рос с 1950 года каждые десять лет в два дня.

В Украине за последние 60 лет повышение средней температуры происходило почти в 2,5 раза быстрее глобальной. Как следствие, с 1981 года отмечается увеличение продолжительности теплого периода и периода активной вегетации на 7-8 дней каждые 10 лет.

Увеличивается количество летних дней со средней в сутки температурой воздуха выше 15 градусов в среднем на 8 дней каждые 10 лет. Такие изменения обусловили существенный рост летнего периода в Украине. В прошлом году мы наблюдали в сентябре температуру воздуха, характерную для июня-июля.

Кроме того, летний период становится более жарким. Возрастает количество жарких дней, увеличивается количество тропических ночей. А это увеличивает тепловую нагрузку на людей. А продолжительность холодного периода уменьшается, зима становится не только более короткой, но и менее суровой.

Повышение температуры воздуха оказывает существенное влияние на снежный и ледовый покров нашей планеты - криосферу. Уменьшаются площади льда в Арктике, отступают ледники, разрушается ледяной щит Гренландии. Таяние ледников и беспрецедентный рост температуры океана, который является самым высоким после окончания последнего ледникового периода, обусловили повышение уровня Мирового океана почти на 20 см с 1901 по 2018 год. Этот рост был самым высоким за последние 3000 лет.

В Украине повышение температуры в холодный период обусловило изменение структуры осадков. На значительной территории страны выпадает зимой дождь, а не снег. Все чаще зимой не образуется снежный покров и лыжи и санки становятся для наших детей экзотикой. Растет количество дней с гололедицей, что стало особенно заметно этой зимой.

Еще одним проявлением изменения климата является увеличение повторяемости и интенсивности опасных и стихийных явлений погоды. В Украине - это увеличение интенсивности дождей, ливней и снегопадов. Это приводит к увеличению паводков. Все чаще и интенсивнее становятся грозы, шквалы, град, засухи, волны тепла. Тем не менее, скорость ветра в последние десятилетия в умеренных широтах, и в Украине уменьшалась. Это приводило к уменьшению повторяемости явлений, связанных с ветром - метелей, пылевых бурь.

Это лишь некоторые проявления изменения климатической системы, связанные с глобальным потеплением. Таких проявлений гораздо больше, и они имеют свои региональные особенности.

– В прессе я встретила формулировку, что если климатические изменения можно сравнить с онкологией, то мы уже находимся на 4-й стадии. Соглашаетесь с этим утверждением? Эти изменения уже необратимы?

– Климатические изменения на планете происходят неравномерно и имеют разные последствия в разных регионах. Это зависит от величины и скорости потепления, географического положения, уязвимости разных систем, их адаптации. Так, потепление в Арктике и Антарктике происходит значительно быстрее, чем в целом на планете и обуславливает беспрецедентные изменения в этих регионах, в частности, потерю ледового покрова и, особенно, вечной мерзлоты, которые уже необратимы.

При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса скорость этого потепления значительно возрастет и к 2050 году, если выбросы парниковых газов не уменьшатся, лед в арктических водах в сентябре может стать редким явлением, а из-за таяния вечной мерзлоты около 70% инфраструктуры может быть потеряно. .

Необратимыми в масштабе от столетия до тысячелетия являются повышение температуры Мирового океана и его окисление. Такие данные приводит Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Повышение температуры воды способствовало поглощению углекислого газа, увеличению концентрации ионов водорода в морской воде на 30% по сравнению с доиндустриальным периодом и, соответственно, увеличению кислотности океана.

Такие изменения особенно опасны для морских организмов, в которых карбонат кальция формирует панцири и скелеты. Наиболее уязвимы моллюски, в частности, устрицы и мидии, и кораллы. Больше всего страдают коралловые экосистемы, которые уже потеряны до 30%. Согласно прогнозам, к 2050 году большая часть мировых тропических и субтропических коралловых рифов пострадает от ежегодного обесцвечивания и потеряет свое значение как источник товаров и услуг.

Как видим, в отдельных регионах планеты изменения климата и их последствия катастрофические и необратимые и их действительно можно приравнять к четвертой стадии онкологии.

Лесные пожары, вызванные чрезмерной засухой (фото: Getty Images)

– Уместно ли рассматривать климат на локальном уровне? Например, можем ли мы в Украине "законсервировать" свой климат и создать какой-то своеобразный оазис?

– Основными факторами, влияющими на формирование климата в определенном регионе, являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность. Благодаря этим факторам мы имеем разные климатические пояса и даже в одном поясе климат в разных регионах может существенно отличаться. К примеру, в Украине климат в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье имеют свои особенности.

Рассматривать климат на локальном уровне не только уместно, но и необходимо, поскольку это позволяет выявить региональные особенности, характерные только для этого региона и учесть при адаптации к изменению климата.

В последнее время к основным климатическим факторам приобщился и антропогенный. Снижение выбросов парниковых газов в конкретном регионе не приведет к изменению климата на этой территории. Выбросы парниковых газов в одном регионе приводят к изменению состава атмосферы в целом на планете, что влияет на все составляющие климатической системы.

Поэтому для того, чтобы уменьшить глобальное потепление и его проявления в конкретном регионе, необходимо уменьшить общую концентрацию парниковых газов на планете. А для этого нужно приложить усилия во всех регионах и, прежде всего, в тех, где эти выбросы самые большие.

– Еще до начала большой войны ученые заявляли, что в Украине лучше ситуация с выбросами СО2, по сравнению с Европой. И поскольку у нас много производств остановилось, то темпы изменения климата у нас ниже. А какая сейчас ситуация с этим?

– В Украине действительно выбросы СО2 значительно меньше по сравнению с европейскими странами, и это обусловлено значительным сокращением промышленности, которое наблюдается с 90-х годов прошлого века в нашей стране.

Однако темпы изменения климата у нас не ниже, а выше, чем в Европе. Так, скорость роста средней за год температуры в Украине в 1961-2023 гг. составляла 0,41 градуса за десять лет, а в Европе - 0,34 градуса.

По данным NOAA, Украина попала в регионы планеты, за исключением полярных широт, где в последнее десятилетие рост температуры происходил наивысшими темпами.

Страны, которые больше всех выбрасывают СО2 (инфографика: ecopolitic.com.ua)

– Как война в Украине влияет на изменение климата? Могут ли ощутить эти последствия, например люди на западе Европы?

– К сожалению, последствия военных действий также повлияют на климат в Украине, в первую очередь в южных и восточных регионах и на их адаптацию. Так, разрушение Каховской ГЭС и потеря Каховского водохранилища приведет к росту континентальности климата, повышению температуры воздуха весной и в первую половину лета, и как следствие, к смещению начала теплого периода, лета, периодов вегетации и активной вегетации, их теплообеспечения, изменится и продолжительность этих периодов.

Существенно может измениться и режим увлажнения близлежащих территорий. Наибольшие изменения вероятны в весенне-летний сезон и будут проявляться в уменьшении влагосодержания атмосферы и, соответственно, облачности, осадков. Этот регион относится к зоне рискованного земледелия в Украине. Повышение температуры воздуха и увеличение дефицита влаги, на которые накладываются и глобальные изменения климата, могут привести к увеличению засушливости и опустынению значительных территорий региона. Увеличится риск возникновения пылевых бурь, суховеев, чрезвычайной пожарной опасности.

На климат существенно влияют и зеленые насаждения. Они изменяют температурный режим, режим увлажнения, уменьшают концентрацию CO2 в атмосфере. В степной части Украины они еще и защитную функцию имеют - защищают поля и населенные пункты от пылевых бурь. Благодаря лесополосам, посаженным и выращенным в этих регионах в 60-70-х годах прошлого века удалось побороть опасные пылевые бури.

Более 30 лет на этой территории не наблюдалось сильных пылевых бурь. Сейчас боевые действия ведутся в лесных полосах и лесах, которые были посажены в этих регионах. Значительная часть из них уже уничтожена и будет уничтожаться дальше. Можно спрогнозировать, что еще одним из последствий войны в Украине будет увеличение повторяемости и интенсивности пылевых бурь, которые ощутит и Европа.

– Ранее некоторые ученые говорили о таком явлении, как "климатические переселенцы". Может ли оно стать массовым?

– Около 3,5 миллиарда человек, то есть почти половина населения Земли, живут в регионах, где последствия изменения климата ощущаются очень остро. Такие данные приводит Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата. В течение 1970-2021 годов в мире было зарегистрировано почти 12 тысяч катастроф, вызванных экстремальными явлениями погоды. Они привели к экономическим потерям в размере 4,3 трлн. долларов.

Около 32,6 миллиона человек были вынуждены покинуть регионы их обитания, которые были поражены стихийными бедствиями - наводнениями, засухами, то есть стали климатическими беженцами. Очень надеюсь, что это явление не станет массовым, потому что, в конце концов, на нашей планете не так много мест, куда можно уйти от таких опасностей.

– Какие регионы в мире сейчас наиболее благоприятны для жизни?

– Самые благоприятные для жизни сейчас и в ближайшем будущем регионы, расположенные в умеренных широтах, на равнинных территориях, подальше от побережий океанов и морей и горных массивов. К таким регионам принадлежит и Украина.

Несмотря на значительные изменения климата, которые наблюдаются на территории нашей страны, они не так катастрофичны, как в полярных и тропических широтах. Поэтому значительное количество климатических беженцев, особенно Азии и Африки, будет пытаться переселиться к нам, что может повысить социальное и экономическое напряжение в обществе.

В Украине комфортнее всего через 50-100 лет будет жить, вероятно, на Прикарпатье и Полесье, особенно правобережном.

– Во время пандемии коронавируса резко уменьшилось количество выброса углекислого газа из-за приостановки авиасообщений. Замедлились ли тогда темпы изменения климата?

– Запрет авиасообщений и локдаун во многих развитых странах обусловили сокращение выбросов парниковых газов. Однако на глобальном уровне эти изменения были в пределах годовой изменчивости колебаний углеродного цикла и не повлияли на состояние климатической системы.

Чтобы климат смог отреагировать на такие изменения, необходимо, чтобы они продолжались в течение значительно большего периода.

– Многие ученые бьют тревогу из-за таяния ледников. Может ли Украина ощутить последствия этого?

– Украина также может страдать от повышения уровня Мирового океана. По данным исследований Центра экологических инициатив "Экодия", от подтопления могут пострадать южные регионы Украины, в том числе 34 города, среди которых Одесса, Херсон, Николаев, Феодосия, Керчь, 48 поселков и более 500 сел. Подтопления могут значительно разрушить инфраструктуру этих регионов.

– Украинский академик Яков Дидух заявил, что повышение средней температуры на планете на 2-3 градуса приведет к тому, что у нас исчезнет почти половина видов растений. Через сколько времени мы можем получить такое повышение температуры?

– Основным фактором современного изменения климата за последние десятилетия и до конца 21 века является деятельность человека. Поэтому изменения климата будут зависеть от экономического развития человечества и от выбросов парниковых газов. Если мы будем продолжать и дальше в таком же объеме использовать углеродные технологии, то уже к середине ХХІ века концентрация парниковых газов может достигнуть 1313 ppm и продолжит расти дальше. А средняя за год температура воздуха может повыситься на 1,7-2,2 градуса к середине столетия, а к концу века на 4-5 градусов и более по сравнению с его началом.

Концентрация парниковых газов может к концу столетия возрасти до 630 ppm и стабилизироваться, а средняя за год температура воздуха может повыситься на 2-2,5 градуса к концу века.

Итак, в зависимости от того, какой путь выберет человечество, половина видов растений в Украине может уже исчезнуть с середины ХХІ века или до его конца.

Каховское водохранилище (фото: Сергей Скорик)

– Некоторые считают, что массовый ввоз "евроблях" в Украину может повлечь чуть ли не экологическую катастрофу, потому что от них увеличивается количество выброса газов. Действительно ли это может иметь существенные последствия?

– Повышение концентрации парниковых газов в одном регионе, даже существенное, не влияет напрямую на изменение климата в этом регионе. Для того чтобы изменился многолетний режим погоды, необходимо, чтобы изменения были глобального масштаба и длились долгое время.

Увеличение количества "евроблях" в Украине - это явление временное. На смену им обязательно придут электромобили - прогресс не остановить. Однако, в течение определенного периода, пока эти машины еще будут ездить, концентрация парниковых газов действительно может расти, будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, особенно вдоль больших автодорог, но существенного влияния на изменение климата в стране это не будет.

– Зима и лето в Украине уже не такие, как были раньше. Какими будут сезоны за 30, 50, 100 лет?

– Дальнейший рост температуры воздуха и дальше будет обуславливать смену сезонов: продолжительность лета будет расти, а зимы - уменьшаться. Такие тенденции характерны для всех сценариев, однако в зависимости от сценария интенсивность этих изменений может быть разной.

Так, в ближайшие 20 лет продолжительность лета на подавляющем большинстве территории Украины может увеличиться на неделю, по другому сценарию - на две недели по сравнению с началом века. В середине века лето может длиться на две-три недели дольше и почти на месяц по другому сценарию.

К концу ХХІ века продолжительность лета будет почти такой же, как в середине столетия. Но по другому сценарию изменения продолжительности лета могут оказаться беспрецедентными на территории Украины по сравнению с 1991-2010 годами: от одного месяца на востоке страны до двух и более в Карпатах и Крыму.

– Назовите самые большие климатические опасности на глобальном уровне и на уровне Украины.

– На глобальном уровне это, вероятно, беспрецедентное повышение температуры воздуха в полярных широтах, которое обусловит таяние ледников в Арктике и вечной мерзлоты, следствием которых может быть значительный рост уровня Мирового океана, изменение циркуляции атмосферы, рост выбросов метана в районах с вечной.

Увеличение повторяемости и интенсивности опасных явлений погоды, в частности дождей, снегопадов, засух, волн тепла и других. Такие риски характерны как для планеты в целом, так и для Украины.

Паводок в Украине в апреле 2023 года (фото: ГСЧС)

– Может случиться климатический апокалипсис и каким он будет?

– В истории нашей планеты такие апокалипсисы были уже неоднократно и заканчивались большими вымираниями видов. Нельзя исключать, что и те процессы, которые сейчас происходят на нашей планете, не приведут к таким последствиям, если мы не снизим свое влияние на климатическую систему.

Извержение вулканов в Исландии не является следствием изменения климата. Вулканическая активность способствует уменьшению температуры воздуха за счет эффекта "ядерной зимы".

– Как остановить изменения климата?

– Остановить изменение климата мы уже не сможем. Важно сейчас не допустить повышения глобальной температуры на два градуса, а еще лучше - ограничить ее рост в 1,5 градуса. Однако уже в 2023 году средняя за год глобальная температура воздуха была выше на 1,5 градуса температуры доиндустриального периода. По данным ВМО в ближайшие пять лет эти изменения могут превысить данные показатели.

Поскольку основной причиной существенного роста температуры воздуха является деятельность человека, существенный рост выбросов парниковых газов и усиление парникового эффекта, необходимо уменьшить концентрацию парниковых газов. Этого можно добиться двумя способами: увеличивая энергоэффективность технологий и способствуя энергосбережению.

Однако, учитывая масштаб происходящих изменений, очевидно, что этих мер уже недостаточно. Необходимо адаптироваться к тем новым условиям, которые сейчас формируются, чтобы предотвратить значительный экономический ущерб и сохранить жизнь на планете.

– Как считаете: насколько то, что делает Грета Тунберг, помогает в спасении планеты?

– Считаю, что главной заслугой Греты Тунберг является то, что она привлекает людей и, особенно, СМИ к проблеме изменения климата. Благодаря ей многие люди, прежде всего молодые, совсем по-другому стали относиться к этой проблеме. Так что вклад Греты в спасение нашей планеты есть однозначно.

– Снегопад вроде такого, как был в конце марта 2013 года, который парализовал Киев, - это редкая аномалия? Скоро ли нас может ожидать регулярно нечто подобное?

– Такие снегопады действительно аномальное явление. Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо провести исследование. В частности, оценить насколько это явление обусловлено изменениями климата и как изменилась частота таких снегопадов. Такие исследования в Украине не проводились.

Последствия аномального снегопада в Украине в марте 2013 года (фото: OBOZREVATEL.COM)

– Как Эль-Ниньо влияет на Украину и насколько влияние этого явления на планету может быть катастрофическим?

– Южное колебание и его положительная фаза - Эль-Ниньо - являются важным источником изменчивости климата как в глобальном, так и региональном масштабе. Эль-Ниньо способствует увеличению повторяемости и продолжительности волн тепла, резких потеплений, особенно в зимний период. В годы Эль-Ниньо, как правило, отмечаются самые высокие температуры воздуха во многих регионах планеты. Это явление является одним из факторов, влияющих на повышение температуры воздуха на планете.

Наибольшее влияние Эль-Ниньо на погоду наблюдается в Северной Америке, Индо-Азиатском регионе, Австралии. Чем дальше регион находится от тропических широт Тихого океана, тем слабее влияние Эль-Ниньо на погоду. В Европе и Украине влияние Эль-Ниньо на погоду опосредовано и прослеживается во взаимодействии с Северо-Атлантическим и Арктическим колебаниями.

Обычно зимой отмечается распространение субтропических гребней на территорию Европы, способствующих распространению теплого и сухого воздуха из субтропиков. Как следствие, над Юго-Восточной Европой и Украиной также отмечается аномально теплая и сухая погода. Поэтому в Украине Эль-Ниньо способствует резким потеплениям, мощным волнам тепла.