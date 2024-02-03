Александр Алферов: Мы не нация крепостных, мы - нация воинов

Об исторических аналогиях современной российско-украинской войны с прошлым, фигуре Зеленского и Залужного, русском языке в армии, распаде РФ и последних днях Путина, а также о гибридной победе Украины, в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал военный, историк и научный сотрудник НАН Украины Александр Алферов.

Мы расспросили Александра об исторических параллелях современной войны с революционными событиями 1917-20 годов, о самых сильных и самых слабых сторонах российской армии, уместности массовых переименований улиц в честь погибших героев, опасных российских нарративах, которые проникли в украинское общество и упорное желание некоторых украинцев "держаться за советское прошлое".

Ученый даже на передовой ведет свой исторический канал в YouTube, где объясняет украинцам, почему Россия на протяжении веков периодически нападает на нас и хочет уничтожить нашу национальную идентичность. "Украинцы будут проходить эти исторические круги, пока не распадется Российская Федерация", - считает историк.

В 2014-15 годах Александр был участником АТО, а именно пресс-секретарем АЗОВа, а с началом полномасштабного вторжения присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Ниже сокращенная версия разговора, полное интервью в видеоверсии на YouTube канале РБК-Украина.

– Александр, с началом полномасштабного вторжения вы снова пошли на фронт, хотя могли этого не делать, потому что многодетный отец. Почему вернулись на передовую и как быть историком на войне?

– В 2022 году, когда жена уже была беременна четвертым ребенком, мы понимали, если начнется полномасштабная война, то мое место - с побратимами. Как это ни горько, но моя младшая дочь первый период по приездам меня не узнавала. Сейчас сложно общаться с родными по телефону. Действительно, можно не воевать, отнести себя к людям, которые несут факел знаний, но некоторые вещи я не могу себе объяснить сам.

Когда я вернулся со службы в АЗОВе, среди моих коллег не видел понимания, что я сделал что-то такое... И это было разрушение стереотипов о корпоративной этике. Кто-то говорил, так это же "пресс-служба". Но когда эти люди понюхали пороха в 2022 году, немного по-другому заговорили.

А как быть историком на войне? Так мы историю творим сейчас вместе. И я с удовольствием демонстрирую, что Украина победит, что мы объединились, мы соборны и едины.

– Если сравнить Донбасс 10 лет назад и сейчас, население там стало более украиноцентрическим?

– Не могу сравнить, потому что тогда полк АЗОВ стоял в Мариуполе, а он кардинально отличается от Бахмута и северного Донбасса, где мы были летом.

Сейчас у старшего поколения появилась рефлексия на события. Они говорят: "Мальчики, ну когда вы уже победите? Вот в великую отечественную же победили". Кому-то хочется победы, но они проговаривают это теми тезисами, на которых они воспитаны. В них остается "великая отечественная", Пушкин. Это никуда не делось, поэтому нам остается много работы.

Мы не успеваем исправить это, потому что гуманитарная катастрофа, которая была во все годы нашей независимости, привела к тому, что мы никогда не работали с украинскими сакральными полями, с народом.

Взрыв популярности исторических YouTube-каналов продемонстрировал, что нам интересно разобраться, что произошло. Но среди популярнейших каналов нет Академии наук или ведущего университета. Это огромная вина государства, которое не смогло обеспечить нашу страну гуманитарной составляющей.

– Современную войну сравнивают с революционными событиями 1917-20 годов. Почему история повторяется? Что мы сейчас имеем такого для победы, чего не имели тогда?

– У каждого из нас есть характер, то же самое можно перевести на страны. Мы это называем ментальностью народа. Поэтому мы и отличаемся от поляков, белорусов, словаков, венгров, румын, молдаван, россиян. Нам характер дает подсказку, как выжить. Когда говорим об исторических кругах, то попадаем в ситуации, когда тот или иной народ делает то же, что и раньше, потому что это его характер.

Россияне нападают на нас не потому, что они путинисты, рашисты, а потому, что это их индивидуальный характер. Мы будем проходить эти исторические круги, пока не погибнет Российская Федерация.

Я раньше не мог понять, как в Батурине убили 20 тысяч населения, или как Муравьев за несколько дней в Киеве уничтожил 5 тысяч. Как так? В 2022 году я понял - это Буча, Изюм, Ирпень.

В 1917 году нам не хватало союзников. И еще нужно было мразей, больных социализмом, расстреливать. И Винниченко можно было расстрелять. Потому что человек, который берет деньги у московитов, чтобы совершить антигосударственное восстание, а потом став во главе этого государства, требует 17 миллионов гривен у других, чтобы он ушел с этой должности, потому что он там ничего не делал, то он - мразь. А потом в Ницце купил себе виллу, входил в коллектив нудистов и получал гонорары из своих рассказов от Советского Союза... Да, он гениальный писатель, но стратегически с ним тогда надо было как-то иначе поступить.

Тогда нам не хватило единства, хотя День соборности УНР и ЗУНР демонстрировал, что оно уже началось. Но еще не было единства в умах. Люди в селах в первые годы просто сидели и ждали, что будет дальше.

Как говорил Симон Петлюра: "Хуже московской вши - украинская гнида". Сейчас еще гниды остались. Я убежден, что если ситуация не стабилизируется с этими гнидами, то случаи с бросанием гранат, как на Закарпатье, будут массовыми. Потому что такие настроения есть у большого количества людей.

Александру Алферову в 2015 году дали награду президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (фото: РБК-Украина)

– С какими историческими фигурами можете сравнить Зеленского и Залужного?

– Президент Владимир Зеленский похож на Владимира Зеленского. И тождественный ответ о Залужном. Есть люди, берущие на себя образ политиков. Вот, например, Борис Джонсон взял образ Черчилля даже в поведении. А Зеленский не использует образ, так же как и Залужный. Нельзя их с кем-то сравнивать. Они фигуры достойны тем, что уже вошли в историю навсегда. Главное выйти из этой истории с честью и совестью.

Иногда спрашивают, можно ли сравнить Путина с Гитлером? Но как их сравнивать, если Гитлер получил хорошее образование, вырос на немецкой философии XIX века, на немецкой музыке. А кто этот гад? Сраный коммунист, который сознательно пошел учиться на кагебиста, закладывая то, что он будет пытать, следить, убивать.

Не нужно сравнивать Путина с Гитлером. Оба ужасающие, но Гитлер был воспитан на высоких литературных кругах, эстетических, философских, музыкальных, да и сам был художником, а этот рисует носом, как Пиноккио кровью.

– Все диктаторы заканчивают плохо. Какими будут последние дни Путина?

– Я просто убежден, что он будет ликвидирован. Вся российская система построена на том, что есть лидер-хозяин и он начинает так себя чувствовать, что помешает элитам. Давайте проанализируем, кто из российских правителей умер своей смертью? Николай II - расстрелян, Ленин - умер в результате распространения нейросифилиса и покушения, когда в него всадили обойму. Сталин с инсультиком в кабинете прилег, по приказу Берии его перекладывали с кровати на кровать вниз головой, чтобы он таки подох. Хрущева - отстранили, Брежнев умер своей смертью. Потом Черненко и Андропов - рыбкой, говорят, отравили. Затем Горбачев и Ельцин, которых отстранили.

Путин перешел границу. Российские элиты нуждаются в другом лидере. Потому что их лишили бизнеса, они под санкциями. Они могут сейчас зарабатывать только на внутреннем рынке - на нефти, газе. Российские бизнесмены понимают, что их заработок связан с крошками со стола хозяина. Будет ли Путин убит или отстранен, так как Хрущев или Ельцин - мы не знаем. Но, скорее всего, Путин своей смертью не умрет.

– Какие самые сильные и самые слабые стороны российской армии?

– Российская армия - это армия, построенная по образцам ХVIII века. Это армия офицеров, в ней солдат - это винтик, это мясо, это хлам. Сильная сторона - это массовость. А также вертикаль, способная убивать тысячи, десятки, сотни, миллионы людей. Слабая сторона - россияне не способны долго воевать. Все их войны продолжаются 1,5-2 года, и если им не начинают оказывать помощь, они проиграют. Это закон.

И как бы они ни говорили, что они "вторая армия в мире", Северная Корея, Иран, Китай - это их спонсоры. Это их лендлиз, они без него не могут воевать.

Российская армия быстро выдыхается. Она направлена на быстрое наступление, а воевать в долгую без помощи, у них не выходит. И это уже подтверждается - они уже не могут воевать без иностранной техники.

Российская армия - это наследник советской армии, а она - российской императорской армии, которая формировалась во времена крепостного права. Тогда в Европе воевали рыцари, у нас - шляхта. Это прослойка населения, уплачивающая налог кровью. В Московии эта прослойка была минимальна, и воевали они крепостными. Когда начиналась война, царь-император издавал декрет - каждому помещику отдать определенное количество крепостных в армию. В армию, на 25 лет!

А кого тогда отдавали без сожаления? Дебилов. Потому что храброго, мужественного, статного вы не отправите никогда. Отправляли какого-нибудь человеко-собаку или политического заключенного. Они мрази отправили Шевченко к дебилам.

Потому они воевали ненужными людьми. Да, российскую армию боялись в Европе, но не за доблесть, мужество и храбрость. Они боялись, потому что это быдломасса. В России нет ни одного рядового героя среди людей. У них герои - высший офицерский состав. Только во времена, когда Россия проиграла Крымскую войну, появились герои и те оказались с фамилиями Шевченко, Кишка - это украинцы.

У нас армия инициативная, а у них армия - в массе безынициативная, не преданная, но с большой боязнью офицеров. Между офицером и рядовым - пропасть. У нас - наоборот.

Александр Алферов с новой книгой, изданной в конце января в соавторстве с Александром Ризниченко (фото: Facebook/Oleksandr Alfyorov)

– Если говорить о наших военных, не секрет, что многие до сих пор смотрят российские фильмы и слушают песни. Почему это вообще происходит?

– Для меня это загадка. Я перестал смотреть это еще до 2014 года. В любом российском фильме мы всегда увидим хохла. Этот образ был создан еще в фильмах советской эпохи. Это всегда какой-то пузатый жлоб, говорящий суржиком, который если не председатель колхоза, то прапорщик-вор или идиот-гаишник. Единственный фильм, где украинец показан хорошо - это "В бой идут одни старики", который снял Быков. А он был украинцем и националистом.

– Часто русскоязычные гражданские ставят в пример военных - мол, если в армии говорят по-русски, то почему я не могу это тоже делать? Как вы относитесь к русскому на фронте?

– Этот вопрос очень сильно раздули. Те, кто это сделал, очевидно, никогда не бывали в ситуациях, когда над головой летят ракеты, которые убивают твоих товарищей. Тогда вопрос языка стоит на втором месте. Ведь даже если идет коммуникация на украинском, то, поверьте мне, она не идет литературном.

Язык - это огромная часть нашей культуры, это один из признаков нашей идентификации национальной, но все же советы на фронт могут давать те, кто делают что-то для фронта. Я понимаю, что есть эмоции, но они должны быть в пределах. Мы можем дипломатично поднимать этот вопрос, а не говорить, что эта и эта бригада - "русня". Как было с тем скандалом...

– Это вы о скандале вокруг Ирины Фарион?

– В том числе тоже. Когда я услышал этот скандал, то понял, вот оно - Ленин говорил еще в начале российской революции, что "ему нужны полезные идиоты". А полезных идиотов много и этим пользуется Россия, даже не выплачивая ни копейки.

Алферов является автором более 100 научных работ и 13 книг (фото: Facebook/Oleksandr Alfyorov)

– Какие российские нарративы настолько проникли к нам, что стали опасными, потому что украинцы верят в них?

- Начнем с оценок самих себя: "где три украинца, там два гетмана", "моя хата с краю". Россияне нам вложили в голову, как мы должны описывать самих себя. И эти нарративы у нас очень давно, потому что нам их впихнули.

Сейчас все речи спикера Путина хотя направлены на внутреннюю аудиторию, но они нацелены и на часть нашего населения. Когда он говорит, что Украину создал Ленин, это классно ложится для тех, кто не хотел знать, что такое Украина. Этих нарративов много. Их можно найти в истории, которые мы до сих пор не можем выплевать кровью. Потому что когда я слышу о гражданской войне 1917-20 годов от историков, или "великая отечественная", то я ужасаюсь.

Сегодня россияне хотят продемонстрировать миру, что украинцы - это антисемиты. Это был создан настойчивый удар с августа прошлого года, когда Путин начал это проговаривать на встречах. Но мы единственная страна в мире, где в 1917-18 годах существовало министерство по еврейским делам. Еще не было государства Израиль, а у нас в Украине было министерство. На наших деньгах тогда было написано на украинском, польском и еврейском (идиш). А как звучит российский лозунг, который недавно звучал в Махачкале? "Бей евреев, спасай Россию"...

– Россия вкладывает много денег в пропаганду, которая ориентирована не только на своих граждан, но и на иностранцев. Нужно ли что-нибудь подобное делать украинцам?

– Пропаганда - это плохое слово. Но у россиян это действительно пропаганда, потому что это политически ориентированная раскручивающаяся история. У нас должна быть от политиков возможность бюджетирования и создания продукта, описывающего нашу историю, потому что у нас огромная историческая каша. Нам нужно сделать "вкусный" государственный продукт - украинские мультики, каналы TikTok, YouTube, Instagram. Надо начинать с детей. Необходимо снимать классные исторические фильмы. Вот недавно вышел "Довбуш" - суперклассное кино.

Государство должно создать исторический канал. У нас есть ресурсы - арестованные каналы бывших политиков. Дайте команду и историки сделают канал, где будут рассказывать правду. И это не пропаганда.

Алферов считает, что государство должно вкладывать средства в развитие гуманитарных наук и популяризировать историю (фото: Facebook/Oleksandr Alfyorov)

– Зачем россияне воруют наших детей с оккупированных территорий?

– России не хватает населения на востоке, в Сибири. Там есть малые народности, которые нужно "растворять". И лучше всего это делать теми, у кого уносят его память. Поэтому наши мариупольцы оказываются в "поселке Врангеля" за 8 тысяч километров. И это практика еще с царских времен, когда людей просто отправляли в ссылку. Это было выгодно. От таких людей здесь не было опасности, а в Сибири они полезны. Россияне будут воровать наших детей, потому что им нужна наша кровь. Без нее они не могут справиться с этими территориями.

– Сейчас много говорят о распаде России. Как это произойдет?

– Я убежден, что она должна распасться. Нет единого видения, как это произойдет. Они сюда пришли со многими лозунгами, один из них - "деды воевали". Пройдет 5-10 лет и сюда придут их сыновья, племянники и скажут: "отцы воевали"... А это уже кровная месть. И нам необходимо, чтобы Россия зашла в процесс хаоса, который называется "гражданская война", которая заморозила бы всю внешнюю активность России.

Уже есть понимание, что РФ будет состоять из трех больших зон - Европейской, Сибирской и Дальневосточной. Это отдельные экономические и логистические зоны. Там 190 национальностей. Есть такие, которых уничтожили - чукчей осталось несколько тысяч. Есть народы с численностью под миллион. Но РФ их хочет уничтожить, поэтому чеченцев и бурят погнали в Украину, нужно еще дагестанцев погнать, чтобы не поднималось их население.

Еще есть конфессиональный вопрос. Псевдопатриарх Гундяев сказал, что каждый россиянин - православный. Но дагестанца, которого мобилизовали и отправляют в Украину, его обрызгают православной водой и он не понимает, почему так...

То есть, у нас есть зоны, на которые мы можем сделать ставки. Хабаровский край раскачивался перед полномасштабным вторжением, нужно было туда отправлять деньги и диверсантов.

Алферов даже на передовой ведет свой исторический канал в You Tube (фото: Facebook/Oleksandr Alfyorov)

– На днях наш президент подписал документ о признании украинских этнических земель на территории РФ. Что это значит для Украины, мира и РФ?

– Я этот приказ характеризую как гениальный. Он касается этнических украинских земель на территории РФ, но в нем перечислены не все земли, где компактно проживают украинцы. Этот указ сфокусировал внимание вокруг территории возле границы Украины.

Сейчас МИД должен отработать и показать миру, где граница Украины и где живут этнические украинцы. И будут вопросы - почему этническая граница так сильно не совпадает с фактической, почему есть "острова" с названием "донецкий" народ или "луганский". Что такое Новороссия?

По всему миру есть наши музеи, библиотеки, центры, которые организовала украинская диаспора, уехавшая без копейки. А покажите, что тогда на наших этнических территориях в России? Где украинские школы, библиотеки или хотя бы украинский класс? А ничего нет.

Этот указ показывает, что Россия нарушает международное право по поводу развития истории, науки и права на общественные акции людей, не принадлежащих к титульной нации. И эти вопросы будут поставлены...

– Действительно, возвращение исторической памяти очень важно. Знаю, что больше 10 лет назад именно вы нашли в московских архивах украиноязычную копию Конституции Филиппа Орлика. Какие еще документы там могут быть спрятаны?

– Никогда не верил, что Конституция Орлика существует. А когда открыл документ - потекла слеза... Если бы дали возможность нашим историкам работать - не со школьниками для ВНО, не на гранты иностранцев, а работать за собственные деньги для нашей истории, то таких открытий было бы колоссальное количество. Я знаю, как провести эти реформы, чтобы историк работал для Украины.

Профессионалам нужно дать поработать и из этого делать медиапродукт. Без него все открытия уходят в научный сборник. Надо вытаскивать историков из армии. Надо делать исторические комиссии по новым методам работы. Тогда будут открытия. Во многих архивах мира есть такое, о чем нам даже не снилось. Есть страны, где хранятся наши документы, которым почти тысячу лет.

– У нас есть шанс когда-нибудь вернуть их в Украину?

– Возвращать не надо, дайте нам работать с ними. Вот оригинал Конституции Филиппа Орлика хранится в Стокгольме. Там специальные сейфовые комнаты от ядерного удара. Там наш документ лучше сохранен.

Есть очень много информации, которая перевернет представление о нашей истории - мы не нация крепостных, потому что у нас все сводится к тому, что все мучаются, мы бедны, мы постоянно от кого-то страдаем. Да нет, мы - нация воинов. У нас такой внутренний хребет, что в других нациях такого нет... Мы очень сильны и нам надо сейчас об этом говорить.

Алферов считает, что преподавать историю нужно на примере героев, а предатели должны отойти в забвение (скриншот из видео)

– Несмотря на то, что мы сильны, мы очень не однородны. Вот до сих пор по некоторым селам даже на западе Украины люди отказываются декоммунизировать советские памятники. Зачем нам обелиски советскому солдату?

– Когда говорим об остатках советских памятников, то часто упираемся в микровойну с местным населением. У них в селе единственный памятник - и это советский. Да, он массовый, в соседней деревне такой же, но это элемент их пространства. Часто спрашивают, а что он сделал вам этот памятник? Он ничего не сделал, но он маркирует чужую идентичность.

Да, мы потеряли 30 лет во время независимости, потому что государство должно поддерживать историков, философов, религиоведов и гуманитарные науки. Мы объединились при полномасштабном вторжении, а не с началом войны. Но пока наши дети сейчас слышат эти ракеты, нужно им давать и продукт. Давайте пожалеем наше будущее, потому что наши потомки увидят историю не очень хорошую - будут читать о ватниках, 5-й колонне, гражданах, которые стали сепаратистами.

– В разрезе современной истории нужно ли детям рассказывать о коллаборантах, условно о Стремусове или Киве?

– Об этих людях история вообще должна молчать. Ублюдки, предатели. Это только в Советском Союзе на предателях могли строить историю, как на Павлике Морозову.

– Эта война уже забрала очень много наших военных. Одним из способов их увековечить является переименование улиц в их честь. Есть мнение, что так мы можем превратить наши города в условные кладбища.

– Я глава экспертной группы по переименованиям и дерусификации в Киеве. С июня 2022 года мы сменили названия около 400 улиц. Всегда привожу пример, что улицы Пушкинская, Толстого, Достоевского - они находятся в центре. Это многоквартирные красивые дома. Улица родоначальника нашего литературного языка Ивана Котляревского, "Энеиду" которого мы читаем, на 20 с лишним домов в частном секторе. А Пушкины и "Калатушкины" - в центре.

По поводу павших героев, это очень щепетильное дело и надо помнить каждого героя. Но в этом отношении есть определенные манипуляции. Например, подают варианты на переименование улицы в Киеве в честь погибшего героя, который не жил в столице, не погиб здесь. В его родном городе нет его улицы. Возникает вопрос, а где тогда называть улицы в честь павших киевлян? Память должна быть такой, чтобы мы действительно не превращали города в кладбище. Должны быть названия и в честь наших защитников, и выдающихся медиков, и историков, и археологов, композиторов, инженеров, художников, исторических персон.

– Скоро будет годовщина расстрелов на Майдане. Действительно ли тогда Революция Достоинства была неизбежна?

– Майдан невозможно профессионально сделать за деньги. Ни языковой вопрос, ни экономический его не подняли после Оранжевой революции. Триггером стало избиение студентов. Эта революция не могла не свершиться. У нас в 2013-14 годах началась не цветная революция, а старая жестокая Европейская, которая не просыпалась с 20-х годов ХХ века. Такая несет смерти, потерю или обретение территорий, изменение в церковной ситуации и в расписании среди политических элит. Она пришла сюда и мы потеряли территории, сделали очень много реформ, восстановили независимую церковь, смогли провозгласить себя наконец единственными.

Историк отмечает, что победа Украины в этой войне будет гибридной (скриншот из видео)

– Не могу вас не спросить о личности Бандеры, даже сами украинцы относятся к нему по-разному. Что это за фигура?

– Бандера - это фигура, которую лучше всего нам прорекламировали россияне. Но он не однозначная фигура. Это лидер организации, он не святой, он - не лидер украинства. Но когда дети начинают петь "Батько наш Бандера, Україна - мати", я понимаю, что эта фигура уже вошла в массовую культуру и она не боится его. Потому что раньше массовая культура боялась Бандеру.

Бандера - образ одного из лидеров освободительного движения и середины ХХ в. Это человек-символ для повстанцев и других националистов, но таких символов менее значимых было много. Это - гетман Павел Скоропадский в эмиграции или Андрей Мельник, Даниил Скоропадский.

У огромной многонациональной России есть только одна категория врага - это украинец. Это те, кого называли мазепинцы, затем петлюровцы и бандеровцы. Они называют украинцев именами тех, кто пытался создать украинское государство...

– После статьи Залужного для The economist стало ясно, что война перешла в позиционный формат и продлится долго. Эксперты говорят о разных вариантах нашей победы, который для нас наиболее выгоден?

– У нас всех есть представление, что будет что-то такое, как раньше. Вот Организацию объединенных наций создали, чтобы она не допустила Третью мировую войну. Но вот она - Третья мировая в Украине. ООН ожидала, что будет какое-то объявление войны, но этого нет. Организация не справилась со своей функцией.

И, очевидно, мы ждем, что сядет Шойгу или кто-нибудь другой и подпишет капитуляцию. Нет, этого не будет. Эта война другая и, может быть, она даже не будет оформлена документально. К примеру, во Второй мировой войне последняя капитулировавшая страна, - была Япония. СССР с ним не подписал мирный договор, но между ними было много экономических договоров. Поэтому капитуляции как такой не будет. Победа будет другой. Будут репарации, контрибуции, но этого факта, как закончилась Вторая мировая война - не стоить ждать.