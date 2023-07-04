Instagram запускает Threads - альтернативу Twitter, который все начали ненавидеть из-за Илона Маска

Что известно о Threads

Приложение Threads, в которое можно будет зайти, используя свой идентификатор Instagram, уже появилось на платформе для поиска и загрузки приложений App Store (предзаказ).

Официально доступным приложение станет в четверг, 6 июля. Интересно, что Meta даже запустили сайт обратного отсчета к выпуску Threads.

"Threads - это место, где люди объединяются, чтобы обсуждать все: от тем, которые важны для вас сегодня до того, что станет трендовым завтра. Независимо от того, чем вы заинтересованы, вы можете следить и напрямую связываться с вашими любимыми авторами и другими, кто любит то же самое – или создать собственную лояльную аудиторию, чтобы поделиться с миром своими идеями, мыслями и творчеством", - говорится в описании приложения.

Известно, что Threads будет поддерживать украинский язык.

Вместе с тем возрастной рейтинг Threads составляет 12+. Это означает, что там нельзя будет вести разговоры на "запрещенные" темы и публиковать слишком откровенные изображения и видео. У Twitter с этим проблем не было. По крайней мере, до покупки его Маском…

В целом, программа имеет схожий пользовательский интерфейс с Twitter и схожие функции, включая репост, лайк и возможность пользователям ограничивать, кто может отвечать на публикации.

Так выглядит приложение Threads (скриншоты)

Что не так с Twitter

Meta присоединится к растущему количеству платформ, включая BlueSky и Mastodon, которые будут соревноваться за замену Twitter после того, как в конце прошлого года Маск перешел на должность гендиректора социальной сети и доступ к сайту стал более сложным для сотен миллионов пользователей.

Последней каплей стало заявление Илона о том, что для пользователей вводится лимит на просмотр твитов. Да, раньше даже люди без профилей в Twitter, или с обычными - бесплатными - аккаунтами могли свободно просматривать публикации. Но теперь Маск наложил ограничения на подавляющее большинство пользователей, которые не платят за платформу, ограничив непроверенные аккаунты просмотром 600 твитов в день (позже увеличенных до 1000).

Скриншот

Кроме того, 4 июля компания объявила, что сделает свой продукт Tweetdeck на основе списков, используемых преимущественно компаниями и новостными организациями, доступным только для пользователей, платящих за Twitter Blue - так называемую "синюю галочку".

Решение Маска по поводу "модерации" начали отталкивать рекламодателей, которые приостановили или сократили маркетинговые расходы на Twitter.

Руководитель отдела продуктов Meta Крис Кокс ранее говорил, что сегодня спрос на альтернативу Twitter "со стороны создателей контента и общественных деятелей, которые заинтересованы в том, чтобы иметь разумную платформу".

Поэтому решение запустить Threads выглядит логичным.

Тем более, что другое альтернативное приложение к Twitter - BlueSky - банально не справляется с наплывом новых пользователей, покидающих соцсеть Маска.

Отдел пресс-службы Twitter больше не функционирует. Запросы Styler, отправленные на указанную на сайте Twitter Inc. адрес электронной почты, получавший автоматический ответ из эмодзи, демонстрирующий отношение Маска к аудитории.

Ответное письмо от пресс-службы Twitter по запросу журналистов (скриншот)