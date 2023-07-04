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"Киев - это часть России". В Meta сделали скандальное заявление после жалобы пользователя (фото)

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Украина, Вторник 04 июля 2023 11:28
"Киев - это часть России". В Meta сделали скандальное заявление после жалобы пользователя (фото) Meta нарвалась на хейт скандальным заявлением (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, "вляпалась" в скандал неоднозначным заявлением. Техническая поддержка заявила, что Киев - это часть России.

Об этом рассказал Святослав Степаненко на своей странице в Facebook.

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"Только что возник кейс во время переписки с поддержкой в Meta. Они считают, что Киев - это часть России", - написал Святослав.

Он также добавил скриншот диалога с технической поддержкой. Суть конфликта состоит в том, что пользователь Meta запустил рекламу, однако система не позволяет ему это сделать. По ее данным, пользователь является россиянином.

В ходе диалога оказалось, что в базе данных Meta Киев относится к часовому поясу России.

&quot;Киев - это часть России&quot;. В Meta сделали скандальное заявление после жалобы пользователя (фото)

Скриншот: facebook.com/sviatoslav.stepanenko

Однако на самом деле это не так. У Москвы и Киева разница по времени составляет час.

В комментариях к посту пользователи предполагают, что все зависит от транслитерации названия столицы Украины. Если выбрать "Kyiv", регион будет определен правильно. А если российский вариант версия "Kiеv", тогда часовой пояс будет выбран соответсвующий.

В результате техническая поддержка посоветовала сменить часовой пояс, ведь россияне не могут создавать рекламу на основе Meta.

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