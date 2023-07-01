Twitter вводит ограничение на чтение сообщений для всех пользователей

Twitter ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой. Ограничение носит временный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение владельца Twitter Илона Маска в Twitter .

По его словам, верифицированные учетные записи смогут читать до 6 тысяч сообщений в день.

При этом пользователи неподтвержденных учетных записей в Twitter теперь могут 600 сообщений в день, а новые учетные записи могут просматривать только 300 сообщений в день.

Некоторые пользователи социальной сети сообщили, что в субботу увидели сообщение с текстом "превышен лимит скорости" - и в социальных сетях начали появляться тренды RIP Twitter и #Twitterdown.

Маск не сказал, как долго будут действовать временные ограничения.

До этого стало известно, что Twitter теперь не будет показывать сообщения пользователям без регистрации.

Twitter под руководством Маска

В прошлом году Илон Маск приобрел компанию Twitter, одну из популярных социальных сетей, и стал ее генеральным директором. Сразу после приобретения последовало значительное сокращение сотрудников, особенно в области инженерии, что вызвало проблемы в функционировании самой социальной сети.

Особое беспокойство вызвало увольнение всего брюссельского офиса компании, так как это может повлечь проблемы в соответствии с правилами Европейского союза. Несоблюдение Директивы о службах цифрового общества (DSA) может привести к наложению штрафа в размере до 6% от годового дохода компании или даже полному запрету платформы Европейской комиссией.

Кроме того, Илон Маск внес изменения в ряд правил социальной сети, включая борьбу с распространением российской пропаганды и дезинформации. Также он сделал платными услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно.

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