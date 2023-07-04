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Маск и Цукерберг заработали больше всех среди 500 миллиардеров списка Bloomberg

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Вашингтон, Вторник 04 июля 2023 08:26
Маск и Цукерберг заработали больше всех среди 500 миллиардеров списка Bloomberg Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Богатейшие 500 людей мира увеличили свое состояние на 852 млрд долларов в первой половине 2023 года. Илон Маск заработал 96,6 млрд долларов, Марк Цукерберг - 58,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Каждый член индекса миллиардеров Bloomberg зарабатывал в среднем 14 млн долларов в день за последние шесть месяцев. Это было лучшее полугодие для миллиардеров со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного COVID.

Рост совпал с широким ралли фондового рынка, поскольку инвесторы отмахнулись от последствий повышения процентных ставок центральным банком, продолжающейся войны России против Украины и кризиса в региональных банках. S&P 500 вырос на 16%, а Nasdaq 100 вырос на 39% в своем лучшем первом полугодии, поскольку мания инвесторов по поводу искусственного интеллекта подстегнула акции технологических компаний.

В то время как Илон Маск и Марк Цукерберг планируют матч в клетке, главный исполнительный директор Tesla вышел на первое место в долларовом выражении. Маск, самый богатый человек в мире, увеличил свой собственный капитал на 96,6 млрд долларов в этом году до 30 июня, а генеральный директор Meta Цукерберг получил 58,9 млрд долларов.

Маск и Цукерберг заработали больше всех среди 500 миллиардеров списка Bloomberg

Потери миллиардеров

Собственный капитал Гаутама Адани упал больше всего за шесть месяцев, потеряв 60,2 миллиарда долларов. Адани, председатель Adani Group, также сообщил о самом большом однодневном убытке, потеряв около 20,8 млрд долларов 27 января после того, как Hindenburg Research обвинил его конгломерат в мошенничестве с бухгалтерским учетом и манипуляциях с акциями.

Компания Hindenburg, основанная Нейтом Андерсоном, также уничтожила состояние другого миллиардера: Карла Айкана. Его Icahn Enterprises LP пережила самое резкое однодневное падение после того, как Hindenburg сообщил, что продает акции, заявив, что акции были значительно переоценены по сравнению с его активами. Чистый капитал Айкана упал на 13,4 млрд долларов, или на 57%, - самое большое процентное падение среди всех членов индекса миллиардеров Bloomberg за этот период.

Маск и Цукерберг заработали больше всех среди 500 миллиардеров списка Bloomberg

Для Маска рост благосостояния продолжился в июле, когда акции Tesla выросли на 6,9% в понедельник в Нью-Йорке, добавив к его состоянию дополнительные 13 млрд долларов.

Напомним, в мае Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире. Гендиректор директор Tesla снова обошел в рейтинге магната предметов роскоши Бернара Арно после того, как акции LVMH резко снизились.

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Илон Маск Марк Цукерберг
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