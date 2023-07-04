Маск и Цукерберг заработали больше всех среди 500 миллиардеров списка Bloomberg

Богатейшие 500 людей мира увеличили свое состояние на 852 млрд долларов в первой половине 2023 года. Илон Маск заработал 96,6 млрд долларов, Марк Цукерберг - 58,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Каждый член индекса миллиардеров Bloomberg зарабатывал в среднем 14 млн долларов в день за последние шесть месяцев. Это было лучшее полугодие для миллиардеров со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного COVID.

Рост совпал с широким ралли фондового рынка, поскольку инвесторы отмахнулись от последствий повышения процентных ставок центральным банком, продолжающейся войны России против Украины и кризиса в региональных банках. S&P 500 вырос на 16%, а Nasdaq 100 вырос на 39% в своем лучшем первом полугодии, поскольку мания инвесторов по поводу искусственного интеллекта подстегнула акции технологических компаний.

В то время как Илон Маск и Марк Цукерберг планируют матч в клетке, главный исполнительный директор Tesla вышел на первое место в долларовом выражении. Маск, самый богатый человек в мире, увеличил свой собственный капитал на 96,6 млрд долларов в этом году до 30 июня, а генеральный директор Meta Цукерберг получил 58,9 млрд долларов.

Потери миллиардеров

Собственный капитал Гаутама Адани упал больше всего за шесть месяцев, потеряв 60,2 миллиарда долларов. Адани, председатель Adani Group, также сообщил о самом большом однодневном убытке, потеряв около 20,8 млрд долларов 27 января после того, как Hindenburg Research обвинил его конгломерат в мошенничестве с бухгалтерским учетом и манипуляциях с акциями.

Компания Hindenburg, основанная Нейтом Андерсоном, также уничтожила состояние другого миллиардера: Карла Айкана. Его Icahn Enterprises LP пережила самое резкое однодневное падение после того, как Hindenburg сообщил, что продает акции, заявив, что акции были значительно переоценены по сравнению с его активами. Чистый капитал Айкана упал на 13,4 млрд долларов, или на 57%, - самое большое процентное падение среди всех членов индекса миллиардеров Bloomberg за этот период.

Для Маска рост благосостояния продолжился в июле, когда акции Tesla выросли на 6,9% в понедельник в Нью-Йорке, добавив к его состоянию дополнительные 13 млрд долларов.

Напомним, в мае Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире. Гендиректор директор Tesla снова обошел в рейтинге магната предметов роскоши Бернара Арно после того, как акции LVMH резко снизились.