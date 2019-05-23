Мати-героїня торгувала дітьми: подробиці затримання українки в Грузії (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Бабуся займається оформленням опіки над онуками, щоб повернути їх в Україну

Багатодітна мати підозрюється в торгівлі своїми дітьми. Українку затримали в Грузії, а її 10 дітей розмістили в двох прийомних сім'ях - у кожній по п'ять. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що стан дітей задовільний, але одному хлопчику потрібні регулярні обстеження через хронічне захворювання.

Семеро з десяти дітей українки народжених сурогатними матерями. В даний час щодо затриманої 26 квітня жінки працівники правоохоронних органів Грузії проводять слідчі дії.

Денисова розповіла, що працівник консульства може зустрічатися з дітьми на постійній основі.

Омбудсмен звернулася до МЗС та Мінсоцполітики України щодо вжиття невідкладних заходів реагування та повернення дітей в Україні.

В даний час бабуся дітей займається оформленням опіки над онуками.

"Це буде підставою для повернення дітей в Україні. Тримаю ситуацію на особистому контролі", - написала Денисова.

Зауважимо, що грузинська преса із посиланням на прокурора по справі Тею Гіоргадзе повідомляє про наявність доказів того, що затримана громадянка України Юлія Сусляк продала в Російській Федерації дев'ятимісячне немовля.

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Так, українка вирушила до РФ із 11 дітьми (четверо з них 2017 року народження), а вже з Москви вона прилетіла в Грузію з десятьма. Далі вона збиралася поїхати до окупованої Абхазії.

Також в ЗМІ повідомлялося, що жінка проявляла агресію стосовно дітей, яких утримувала в поганих умовах. Через це Юлії видали обмежувальний ордер, який забороняв їй до них наближатися.

У разі підтвердження провини українці за торгівлю дітьми загрожує від 14 до 17 років в'язниці.

Фото: скріншот

Чоловік Юлії Сусляк Юрій є бізнесменом. Він відкидає звинувачення і запевняє, що вони не брали участі у злочинній схемі продажу дітей і торгівлею органами.

Відео: YouTube / Astamur Tarba

Як повідомлялося раніше, у Мукачево Закарпатської області жінка - мати трьох дітей - продала в рабство свою зведену сестру та її маленького сина.

Також ми писали про те, що раніше потерпілий розповів про трудове рабство в Одеській області.

Нагадаємо, що рік тому в Черкаській області жінка намагалася продати власну дитину. У залі суду вона заявила, що 140 тис. грн – суму, за яку вона планувала продати немовля - планувала витратити на купівлю велосипеда, а також зробити ремонт в будинку.