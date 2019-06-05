ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в Україну

STYLERЖиття    05.06.2019 - 18:11
Мати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в Україну
Дітей Юлії Сусляк повернуть з Грузії в Україну (фото: колаж РБК-Україна)

Десять дітей Юлія Сусляк повернуться з Грузії в Україну

Дітей Юлії Сусляк, яку затримали в Грузії і звинуватили в торгівлі дітьми, повернуть з Грузії в Україну. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на заяву українських чиновників.

В Грузії українська делегація на чолі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою провела зустріч з грузинськими прокурорами, щоб повернути в Україну дітей багатодітної сім'ї Сусляк.

Мати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в УкраїнуМати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в Україну

Скріншот з відео

За словами українських чиновників, президент України Володимир Зеленський особисто взявся за звільнення дітей і делегував уповноваженого. Варто зазначити, що в Україні вперше таке, що стільки дітей стали заручниками через кримінальне провадження.

Вже підготовлено повний пакет документів, за яким Україна бере повну відповідальність за перевезення дітей та їх утримання в країні.

Мати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в УкраїнуМати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в Україну

Скріншот з відео

За словами Кулеби, зустріч пройшла у дружній атмосфері і після вивчення всіх документів Грузія погодилася віддати дітей українській стороні. При цьому у справі, у якій звинувачується мати дітей Юлія Сусляк, українська та грузинська сторони налагоджують співпрацю, однак її подальша доля поки не вирішена.

Відео: YouTube/Astamur Tarba

Нагадаємо, що українку Юлію Сусляк затримали в Грузії, а її 10 дітей розмістили в двох прийомних сім'ях - у кожній по п'ять. Грузинська преса писала про те, що затримана Юлія Сусляк продала в Російську Федерацію дев'ятимісячне немовля.

Українка вирушила в Росію з 11 дітьми, а вже з Москви вона прилетіла в Грузію з десятьма. Місцеві ЗМІ повідомляли, що вона збиралася поїхати до окупованої Абхазії.

Раніше повідомлялося про те, що батьки затриманої Сусляк попросили президента Зеленського про допомогу.

 

Вбивство 5-річної дитини: у справі з'явився новий підозрюваний Люди непритомніли: в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото)
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся