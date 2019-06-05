Мати-героїня торгувала дітьми: стало відомо, чи повернуть дітей в Україну

Дітей Юлії Сусляк повернуть з Грузії в Україну (фото: колаж РБК-Україна)

Десять дітей Юлія Сусляк повернуться з Грузії в Україну

Дітей Юлії Сусляк, яку затримали в Грузії і звинуватили в торгівлі дітьми, повернуть з Грузії в Україну. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на заяву українських чиновників.

В Грузії українська делегація на чолі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою провела зустріч з грузинськими прокурорами, щоб повернути в Україну дітей багатодітної сім'ї Сусляк.

Скріншот з відео

За словами українських чиновників, президент України Володимир Зеленський особисто взявся за звільнення дітей і делегував уповноваженого. Варто зазначити, що в Україні вперше таке, що стільки дітей стали заручниками через кримінальне провадження.

Вже підготовлено повний пакет документів, за яким Україна бере повну відповідальність за перевезення дітей та їх утримання в країні.

Скріншот з відео

За словами Кулеби, зустріч пройшла у дружній атмосфері і після вивчення всіх документів Грузія погодилася віддати дітей українській стороні. При цьому у справі, у якій звинувачується мати дітей Юлія Сусляк, українська та грузинська сторони налагоджують співпрацю, однак її подальша доля поки не вирішена.

Відео: YouTube/Astamur Tarba

Нагадаємо, що українку Юлію Сусляк затримали в Грузії, а її 10 дітей розмістили в двох прийомних сім'ях - у кожній по п'ять. Грузинська преса писала про те, що затримана Юлія Сусляк продала в Російську Федерацію дев'ятимісячне немовля.

Українка вирушила в Росію з 11 дітьми, а вже з Москви вона прилетіла в Грузію з десятьма. Місцеві ЗМІ повідомляли, що вона збиралася поїхати до окупованої Абхазії.

Раніше повідомлялося про те, що батьки затриманої Сусляк попросили президента Зеленського про допомогу.