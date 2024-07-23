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Инна Мирошниченко растрогала мечтой приемной дочери Ангелины

Инна Мирошниченко с названной дочерью (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна раскрыла мечту 8-летней дочери Ангелины, которую семья удочерила в конце июня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Подробности

Так, Инна опубликовала в своем блоге трогательный ролик, на котором она наслаждается видом Киева в объятиях с Ангелиной.

В подписи к видео знаменитость пересказала диалог с девочкой о ее мечтах.

"О чем ты мечтаешь? - Не знаю. - Ты знаешь, что такое мечтать? - Нет. - Это когда ты чего-то очень сильно хочешь. Может было такое, что ты что-то сильно хотела? Так это и есть мечтать. - Я мечтала о тебе, Тимуре, братьях и сестре…", - растрогала Мирошниченко.

Реакция фанатов

Пользователей сети растрогал пост Инны. Они назвали звездную семью примером для подражания для многих.

  • Ваша сімʼя не врятувала цілий світ, та врятувала світи двох чудових дітей. Ви - приклад для кожного
  • Інна, Тимур, я ще ніколи не зустрічала таких неймовірних людей!
  • Плачу. Над цією дитиною зійшло сонце у вигляді родини Мірошниченків
  • Маленьке сонечко мріяла про щасливу родину, де її любитимуть, будуть піклуватися і дарити тепло

Напомним, в прошлом году Тимур Мирошниченко и его жена усыновили маленького мальчика по имени Марсель. Пара также воспитывает двоих родных детей - Мию и Марка.

После первого усыновления супруги сразу решили, что должны подарить семью еще одному ребенку из детского дома. Ею оказалась 8-летняя Ангелина.

Инна Мирошниченко с дочерьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

С девочкой пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором находилась Ангелина.

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