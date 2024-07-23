Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки Ангеліни

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Так, Інна опублікувала у своєму блозі зворушливий ролик, на якому вона насолоджується краєвидом Києва в обіймах з Ангеліною.

У підписі до відео знаменитість переказала діалог з дівчинкою про її мрії.

"Про що ти мрієш? - Не знаю. - Ти знаєш, що таке мріяти? - Ні. - Це коли ти чогось дуже сильно хочеш. Може було таке, що ти щось сильно хотіла? То це і є мріяти. - Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру…", - зворушила Мірошниченко.

Реакція фанів

Користувачів мережі розчулив допис Інни. Вони назвали зіркову родину прикладом для наслідування для багатьох.

Ваша сімʼя не врятувала цілий світ, та врятувала світи двох чудових дітей. Ви - приклад для кожного

Інна, Тимур, я ще ніколи не зустрічала таких неймовірних людей!

Плачу. Над цією дитиною зійшло сонце у вигляді родини Мірошниченків

Маленьке сонечко мріяла про щасливу родину, де її любитимуть, будуть піклуватися і дарити тепло

Нагадаємо, торік Тимур Мірошниченко та його дружина всиновили маленького хлопчика на ім'я Марсель. Пара також виховує двох рідних дітей - Мію та Марка.

Після першого усиновлення подружжя одразу вирішило, що має подарувати сім'ю ще одній дитині з дитячого будинку. Нею виявилася 8-річна Ангеліна.

Інна Мірошниченко з доньками (фото: instagram.com/_inna_mi_)

З дівчинкою пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, в якому перебувала Ангеліна.