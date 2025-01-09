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Инна из "Холостяка" раскрыла детали отношений с Тереном, с которым до сих пор не съехалась: "Нашла квартиру, Саша ее оплачивает"

Четверг 09 января 2025 18:11
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Инна из "Холостяка" раскрыла детали отношений с Тереном, с которым до сих пор не съехалась: "Нашла квартиру, Саша ее оплачивает" Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Полина Иваненко

Волонтер Инна Белень, которая стала победительницей "Холостяка" и сейчас строит отношения с ветераном Александром Тереном, объяснила, почему она не живет с ним в одной квартире. Кроме этого, девушка рассказала, какие расходы взял на себя ее избранник.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), деталями отношений с Тереном Инна поделилась в интервью Славе Демину.

По словам Белень, после финала "Холостяка" она поговорила с Александром. Она согласилась переехать в Киев, причем не на левый берег, где строится ее квартира. Инна живет на правом берегу, жилье арендованное.

"Я нашла квартиру, Саша ее оплачивает... На свои "хотелки" я сама трачу, если он приходит - может принести продукты, если мы идем в кино - разумеется, это Саша оплачивает", - призналась девушка.

До Терена, в отношениях с другими мужчинами, Инна рано соглашалась на жизнь вместе. А сейчас Белень и ее избранник-ветеран не спешат. Впрочем, она была бы не против, если бы их отношения уже перешли на новый уровень.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)

Александр Терен и Инна Белень (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Саша скорее из тех, кто вообще не съезжается очень рано. Посмотрим... Потому что, все же, на две квартиры не очень. С его ритмом жизни, когда он может приехать в семь утра, уехать в одиннадцать ночи, две квартиры - это круто. Но для меня отношения - это вместе засыпать и просыпаться", - отметила Инна.

"Мы не засчитываем наш опыт с проекта "Холостяк", а начинаем как пара", - также сказала она.

Первый месяц после финала, вспомнила Белень, действительно был "романтически-букетным". Но потом им приходилось скрывать отношения, из-за чего они виделись преимущественно в квартире, гулять и устраивать свидания пара не могла.

Инна из &quot;Холостяка&quot; раскрыла детали отношений с Тереном, с которым до сих пор не съехалась: &quot;Нашла квартиру, Саша ее оплачивает&quot;

Терен и Инна на пост-шоу (скриншот)

"Они развиваются, скажем так, медленнее, чем хотелось нам обоим. Но это еще очень тяжело. Все (говорят): "Вот они побудут по сценарию и разойдутся". Я думаю, что пары, которые сходились, а потом расходились, частично делали это из-за давления от населения", - пояснила Инна.

Белень не скрывает, что критика зрителей ее может задевать. Трудно игнорировать комментарии, признает волонтер, потому что иногда люди делают ставки на то, когда она и Терен разойдутся и сколько они "продержатся" вместе.

"Даже если ты вообще никак не реагируешь, оно давит", - отметила Белень.

К слову, ранее звезды "Холостяка" рассказали, свободны ли их сердца после проекта.

Кроме этого, Инна Белень призналась, хочет ли она выйти замуж за Терена.

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